Бывшая cледователь полиции окончательно признана виновной в убийстве собственной матери

Поскольку Госсуд не взял на рассмотрение жалобу присяжного адвоката Сирье Муст, то для 62-летней Крейм вступило в силу постановление о тюремном заключении сроком в шесть лет, которое вследствие сокращенного производство было уменьшено на треть. Таким образом, Крейм придется отсидеть в тюрьме четыре года.