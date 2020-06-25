Сакков: сокращение численности американских войск в Европе для Эстонии в любом случае плохо

"Для нас крайне важно, чтобы численность американских войск в Европе увеличивалась, а не уменьшалась", - сказал Сакков ERR, комментируя план президента США Дональда Трампа сократить американский контингент в Германии с 35 000 до 25 000 человек. При этом Трамп отметил, что некоторые из выводимых войск могут быть размещены в Польше, и подтвердил это на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме в среду, 25 июня.