Шведский SEB получил штраф почти в сто раз выше, чем эстонский филиал банка. Почему?

руководителя Финансовой инспекции Кильвара Кесслера, эстонский филиал SEB нарушил только обязательство по выявлению бенефициарного владельца, обязательство отслеживать деловые отношения, обязательство сообщать о подозрениях в отмывании денег и финансировании терроризма, а также обязательство о реализации и хранении данных.

За каждый проступок закон предусматривает максимальное наказание в 400 000 евро, Финансовая инспекция за каждое нарушение назначила штраф в 250 000 евро, всего - один миллион.

«В данном случае при назначении наказания, исходя из требований закона, взвешивали обстоятельства, сопутствующие каждому проступку: учитывали величину субъекта финансового надзора, влияние на финансовую систему, характер, продолжительность и повторение нарушения, экономический потенциал субъекта надзора, сотрудничество банка с Финансовой инспекцией в производстве о проступке и надзорном производстве, исправление недочетов или исправление их в настоящий момент», - сказал Кесслер.

По словам руководителя Финансовой инспекции Кильвара Кесслера, юрисдикции разных стран нельзя сравнивать. «В Швеции лимиты и рамки штрафов несколько иные, чем в Эстонии», - сказал он.

Кесслер отметил, что государство делает рамки для установления штрафов проще и выше, возможно, даже более соответствующими общему уровню, который акцептируется в Европе.

«У нас в Эстонии эти уровни были относительно маленькими – в том смысле, что когда мы сравниваем штрафы, мы сравниваем разные юрисдикции, которые несопоставимы, и мы также сравниваем факты, которые могут не совпадать в этом смысле. У SEB своя фактология в случае Швеции, своя фактология в случае Эстонии. У шведского SEB есть своя роль в этом вопросе, которая рассматривалась в контексте соответствующих шведских правовых рамок, у эстонского SEB есть свои собственные поступки, действия и роль, которые рассматривались в контексте местных правовых рамок», - пояснил Кесслер.

Он отметил, что Финансовая инспекция годами говорила о низком уровне штрафов, узких местах в структуре и сказал, что государство предприняло шаги, которые должны устранить оба узких места.

Шведская финансовая инспекция также сделала предписание SEB, однако выписала банку штраф в один миллиард шведских крон, что составляет около 95,5 миллионов евро. Шведское расследование показало, что у банка были недостатки в выявлении и предотвращении рисков отмывания денег с некоторыми клиентами-нерезидентами, а также с нерезидентными (юридическими) собственниками клиентов-резидентов.

Если Финансовая инспекция в Эстонии проводила проверку в SEB с 26 августа по 27 сентября 2019 года, то в Швеции расследование проходило четыре года.

При оценке предотвращения отмывания денег в SEB Финансовая инспекция тесно сотрудничала с органами финансового надзора Швеции и Литвы, хотя надзорные производства проводились в каждой стране отдельно.