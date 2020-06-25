Шведский SEB получил штраф почти в сто раз выше, чем эстонский филиал банка. Почему?

Финансовые инспекции Эстонии и Швеции обнаружили нарушенияв системах банка SEB по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, но в Швеции штраф составил один миллиард крон или примерно 95,5 миллиона евро, в то время как в Эстонии штраф составил миллион евро. По словам руководителя Финансовой инспекции Кильвара Кесслера, юрисдикции разных стран нельзя сравнивать, пишет Postimees.
руководителя Финансовой инспекции Кильвара Кесслера, эстонский филиал SEB нарушил только обязательство по выявлению бенефициарного владельца, обязательство отслеживать деловые отношения, обязательство сообщать о подозрениях в отмывании денег и финансировании терроризма, а также обязательство о реализации и хранении данных.
За каждый проступок закон предусматривает максимальное наказание в 400 000 евро, Финансовая инспекция за каждое нарушение назначила штраф в 250 000 евро, всего - один миллион.
«В данном случае при назначении наказания, исходя из требований закона, взвешивали обстоятельства, сопутствующие каждому проступку: учитывали величину субъекта финансового надзора, влияние на финансовую систему, характер, продолжительность и повторение нарушения, экономический потенциал субъекта надзора, сотрудничество банка с Финансовой инспекцией в производстве о проступке и надзорном производстве, исправление недочетов или исправление их в настоящий момент», - сказал Кесслер.
По словам руководителя Финансовой инспекции Кильвара Кесслера, юрисдикции разных стран нельзя сравнивать. «В Швеции лимиты и рамки штрафов несколько иные, чем в Эстонии», - сказал он.
Кесслер отметил, что государство делает рамки для установления штрафов проще и выше, возможно, даже более соответствующими общему уровню, который акцептируется в Европе.
«У нас в Эстонии эти уровни были относительно маленькими – в том смысле, что когда мы сравниваем штрафы, мы сравниваем разные юрисдикции, которые несопоставимы, и мы также сравниваем факты, которые могут не совпадать в этом смысле. У SEB своя фактология в случае Швеции, своя фактология в случае Эстонии. У шведского SEB есть своя роль в этом вопросе, которая рассматривалась в контексте соответствующих шведских правовых рамок, у эстонского SEB есть свои собственные поступки, действия и роль, которые рассматривались в контексте местных правовых рамок», - пояснил Кесслер.
Он отметил, что Финансовая инспекция годами говорила о низком уровне штрафов, узких местах в структуре и сказал, что государство предприняло шаги, которые должны устранить оба узких места.
Шведская финансовая инспекция также сделала предписание SEB, однако выписала банку штраф в один миллиард шведских крон, что составляет около 95,5 миллионов евро. Шведское расследование показало, что у банка были недостатки в выявлении и предотвращении рисков отмывания денег с некоторыми клиентами-нерезидентами, а также с нерезидентными (юридическими) собственниками клиентов-резидентов.
Если Финансовая инспекция в Эстонии проводила проверку в SEB с 26 августа по 27 сентября 2019 года, то в Швеции расследование проходило четыре года.
При оценке предотвращения отмывания денег в SEB Финансовая инспекция тесно сотрудничала с органами финансового надзора Швеции и Литвы, хотя надзорные производства проводились в каждой стране отдельно.
Финансовая инспекция Швеции изучила управление риском отмывания денег шведского материнского банка Skandinaviska Enskilda Banken AB в случае сделок, осуществлявшихся в странах Балтии, а также соблюдение этих требований в шведских сделках. В то же время органы финансового надзора Эстонии и Литвы расследовали, следовали ли в дочерних предприятиях шведского банка в Эстонии и Литве местным требованиям по борьбе с отмыванием денег.