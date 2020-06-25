Эстония предоставит 50 000 евро на смягчение гуманитарной ситуации в Судане

В четверг под руководством Германии и в сотрудничестве с ООН, ЕС и Суданом состоялась конференция высокого уровня по партнерству, она проводилась в целях сбора международной поддержки процессу политического перехода в Судане, сообщила BNS пресс-служба МИД Эстонии.

В своем выступлении вице-канцлер по политическим вопросам МИД Эстонии Пауль Теэсалу одобрил демократические устремления Судана и выразил неизменную поддержку Эстонии. «Для улучшения ситуации в Судане необходима постоянная международная поддержка и внимание. Эстония решила поддержать оказание гуманитарной помощи в Судане, и мы также можем дать совет в сфере проведения реформ», - сказал Теэсалу.