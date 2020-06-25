Министр финансов: президента нужно отстранить от должности

«Резидирующий в Кадриорге и получающий зарплату президента политический активист не провозгласил сегодня закон, из которого Рийгикогу сознательно, намеренно и на основе ценностей удалил положения Закона о сожительстве. Это законная политическая воля избранного народом парламента. У президента нет никакой возможности или роли, чтобы думать иначе», - считает министр финансов Мартин Хельме.

«Кальюлайд обосновывает свой радужный политический активизм противоречием с конституцией. По этой же причине она не провозгласила пенсионную реформу, по той же причины - закон, касающийся разведки Сил обороны, по той же причине - Закон о спасении», - говорит Хельме. Министр отмечает, что у президента долгое время не было на зарплате юридического советника, и это не мешает президенту быть экспертом по конституции, находя в каждом выборе нынешней политической коалиции противоречие с конституцией.

«Обычно для этого предусмотрена статья 12, запрещающая дискриминацию. У меня настоятельная рекомендация, чтобы Кальюлайд до конца прочитала конституцию, тогда она вскоре обнаружит пятую главу "Президент Республики", которая очень точно определит границы ее полномочий. Вето на законы с политическими аргументами не является одним из ее прав», - написал Хельме. «Однако то, что она постоянно это делает, означает, что она злоупотребляет властью и нарушает конституцию - она должен быть отстранена от должности за эти две вещи», - отметил министр финансов. «Поскольку она делает это, притворяясь, что причина не в политической, а в конституционной проверке, это делает ее лжецом, что в политической культуре столь дорогих ей самой открытых и терпимых обществ является причиной для отставки».

«В конституции, принятой 28 лет назад, в любом случае не была скрыта прописана возможность всех сегодняшних агрессивных меньшинств подчинить всех нормальных людей своей воле, так же как там не прописано то, что политическую волю, выраженную на выборах, можно разрушить судебным активизмом или хлестким внутриполитическим куражом президентской канцелярии», - добавил министр.