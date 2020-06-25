Школьник забыл в автобусе маленького брата

"Однажды школьник забыл в автобусе брата-детсадовца", - рассказал представитель Hansa Bussiliinid Маргус Майсте.

Все началось на остановке Кадьясте, откуда дети ехали в Вяндра, где школьник один вышел из автобуса. По словам Майсте, автобус продолжил путь в Пярну.

Поскольку ребенок сидел за спиной водителем, тот заметил малыша только на пярнуском автовокзале. "К счастью, все разрешилось, потому что член семьи водителя доставил ребенка обратно в Вяндра, где его уже ждали родители", - сказал он.

Среди интересных находок Майсте также упомянул пояс чемпиона мира по тайскому боксу, который также случайно был оставлен в общественном транспорте. "Мы случайно определили владельца пояса чемпиона мира по материалам СМИ, и за ним пришел тренер юного спортсмена", - сказал он.

Как рассказал Майсте, обычно владельцев находят потерянные мобильные телефоны, спортивные сумки и кошельки, а шапки и рукавицы - нет.

По словам руководителя пярнуского отдела AS Sebe Рейна Лаанеметса, в общественном транспорте чаще всего забывают автобусные карточки, ученические билеты, школьные портфели и спортивные сумки, а в холодное время также рукавицы и шапки. Часто находят мобильные телефоны и кошельки.

По словам Лаанеместа, одной из самых интересных находок была гитара с сумкой. "Она вернулась к владельцу за два часа, поскольку на сумке для гитары был номер родителей ребенка", - сказал Лаанеметс.

По словам Лаанеметса, вещи хранятся по меньшей мере 30 дней, в зависимости от их ценности дольше. "У нас также могут быть предметы, найденные более трех месяцев назад", - отметил он.