Рейтинги: Центристская партия и Партия реформ по-прежнему являются самыми популярными

Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге. Cовсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, но в последние месяцы ситуация стала меняться. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.