Рейтинги: Центристская партия и Партия реформ по-прежнему являются самыми популярными

Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге. Cовсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, но в последние месяцы ситуация стала меняться. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно опросам, проведенным в период с 25 мая по 22 июня, за реформистов сейчас готов проголосовать 31% избирателей.
Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 24,8% опрошенных.
Консервативную народную партию поддерживают 17,4%. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 8,5 процента респондентов. За ней расположилась "Ээсти 200" (7,9%). "Отечество" поддерживает 5,3% респондентов. Зеленых поддерживают 2,2 опрошенных. У "Богатства жизни" и Свободной партии насчитывается 0,6 и 0,4% сторонников соответственно.
Правящую коалицию поддерживает 47,5 процента, а оппозицию 39,5% опрошенных.
В рамках исследований был опрошен 4000 человек в возрасте от 18 лет.