ДТП на Лаагна-теэ: какие расходы возместит страховая компания

По словам исполнительного директора Эстонского фонда дорожного страхования (ЭФДС) Марта Йессе, в последние годы часто случалось, что после трагического несчастного случая объявлялся всенародный сбор пожертвований. «Перед объявлением сбора денег, было бы разумно выяснить, идет ли речь о страховом случае. Например, недавно собирали большую сумму денег на лечение собаки, пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ. На самом же деле расходы на лечение собаки возмещает компания ERGO, поскольку виновник аварии заключил там договор дорожного страхования», – пояснил Йессе, добавив, что возмещению подлежат и расходы на лечение пострадавшего человека, уменьшение дохода, реабилитационное лечение и вспомогательные средства, а также расходы на похороны погибших.

По оценке Йессе, неуместные сборы денег касаются не только дорожного страхования, но и, например, страхования путешествий и страхования дома. «В большинстве случаев сбор денег вызван искренним желанием помочь пострадавшим. Однако часто возникает уместный вопрос: почему организуется сбор денег на возмещение ущерба, если это делает страхование? Такой сбор денег под воздействием эмоций вредит самой идее благотворительности, потому что деньги не доходят до тех, кто действительно нуждается в помощи», – сказал Йессе.

Страховщик в сфере дорожного страхования возмещает как расходы по ремонту пострадавшего автомобиля, так и расходы на лечение, включая уход и расходы на медикаменты. Также пострадавшему покрываются прочие необходимые расходы, например такие вспомогательные средства как очки, протезы, инвалидное кресло и т. д. Если пострадавший временно теряет трудоспособность, ему возмещается его недополученный доход, облагаемый социальным налогом. Если человек погибает в результате дорожно-транспортного происшествия, страховщик возмещает расходы на похороны. Иждивенцам погибшего выплачивается возмещение по содержанию. Кроме того, страховщик возмещает и нематериальный ущерб, например, если человек получил в результате страхового случая серьезную физическую травму.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущерба ERGO Катерины Лепвальтс, случившееся в прошлые выходные на Лаагна-теэ дорожно-транспортное происшествие повлекло за собой очень тяжелые последствия. «Речь идет об аварии с четырьмя автомобилями, в которой погибло два человека, пострадали еще несколько человек и собака. Мы имеем дело с очень сложным страховым случаем. По предварительной оценке, размер ущерба от аварии на Лаагна-теэ достигает примерно двухсот тысяч евро», – сказала Лепвальтс.