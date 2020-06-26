Английский клуб "Ливерпуль" выиграл чемпионат Англии по футболу впервые за 30 лет. Исход английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона 2019-2020 определился в четверг, 25 июня, заочно - команда немецкого тренера Юргена Клоппа удостоилась титула благодаря поражению "Манчестер Сити" в матче 31-го тура АПЛ против "Челси" (1:2), выступавшего на домашнем поле, пишет DW.
"Ливерпуль" стал чемпионом досрочно, завоевав этот титул в 19-й раз.
WE’RE PREMIER LEAGUE CHAMPIONS!! 🏆 pic.twitter.com/qX7Duxoslm— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 25, 2020
Европа
"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу
"Манчестер Сити" проиграл на выезде "Челси", в результате шансов догнать "Ливерпуль" в турнирной таблице не осталось.
[Юрген Клопп]
Юрген Клопп
Английский клуб "Ливерпуль" выиграл чемпионат Англии по футболу впервые за 30 лет. Исход английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона 2019-2020 определился в четверг, 25 июня, заочно - команда германского тренера Юргена Клоппа (Jürgen Klopp) удостоилась титула благодаря поражению "Манчестер Сити" в матче 31-го тура АПЛ против "Челси" (1:2), выступавшего на домашнем поле.
Чемпионом "Ливерпуль" стал досрочно, завоевав этот титул в 19-й раз.
"Это такой важный момент, я совершенно ошеломлен", - сказал Клопп телеканалу Sky Sports. При этом он попросил болельщиков в связи с пандемией остаться дома или при желании собраться перед домом - но больше никуда не ходить.
Немецкифйтренер возглавил команду в 2015 году.
С момента основания Премьер-лиги в 1992 году "Ливерпуль" выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Кубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Лигу чемпионов, суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.