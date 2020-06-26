"Ливерпуль" стал чемпионом досрочно, завоевав этот титул в 19-й раз.

WE’RE PREMIER LEAGUE CHAMPIONS!! 🏆 pic.twitter.com/qX7Duxoslm — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 25, 2020

Европа

"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу

"Манчестер Сити" проиграл на выезде "Челси", в результате шансов догнать "Ливерпуль" в турнирной таблице не осталось.

[Юрген Клопп]

Юрген Клопп

Английский клуб "Ливерпуль" выиграл чемпионат Англии по футболу впервые за 30 лет. Исход английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона 2019-2020 определился в четверг, 25 июня, заочно - команда германского тренера Юргена Клоппа (Jürgen Klopp) удостоилась титула благодаря поражению "Манчестер Сити" в матче 31-го тура АПЛ против "Челси" (1:2), выступавшего на домашнем поле.

Чемпионом "Ливерпуль" стал досрочно, завоевав этот титул в 19-й раз.

"Это такой важный момент, я совершенно ошеломлен", - сказал Клопп телеканалу Sky Sports. При этом он попросил болельщиков в связи с пандемией остаться дома или при желании собраться перед домом - но больше никуда не ходить.

Немецкифйтренер возглавил команду в 2015 году.