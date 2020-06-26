Государственный кризисный резерв начал принимать реальные очертания

Обучение состоит из модулей, и сумма зависит от объема выбранных модулей. Также довольно большая часть бюджета будет потрачена на хорошее оснащение.

- Кризисный резерв министр внутренних дел Март Хельме упоминал и в связи с лихулаской трагедией. Означает ли резерв и то, что в дальнейшем во время ярких событий полиция станет более мобильной?

- Такие события происходят неожиданно и часто нуждаются в быстром силовом реагировании. Лихулаская трагедия показала, что и в маленьких местах нам нужно быть готовыми действовать быстро и решительно. Поэтому важно сотрудничество с общиной, которое основано на добровольцах. Мы работаем над тем, чтобы у нас в каждом регионе были помощники полицейских, в том числе люди, прошедшие тактическое обучение. Если бы в Лихула имелся резерв помощников полицейских, вероятнее всего, их можно было бы задействовать в решении этих трагических событий, например, для ограничения наземных территорий.

- Каким образом будет набрана команда кризисного резерва? Насколько большим он будет, и будет ли он добровольным?

- Зачисленный в кризисный резерв человек должен отвечать требованиям, предъявляемым к помощникам полицейских и полицейским, в зависимости от того, как он хочет помогать во время кризиса. Эти требования перечислены в Законе о помощниках полицейских, а также в Законе о полиции и пограничной службе. Естественно, все желающие будут проверены и обучены.

В первый год мы планируем набрать в резерв 300 человек. В ходатайстве о бюджете мы указали, что в течение четырех лет нам нужно приобрести оснащение для 700 человек. Это означает, что через четыре года в резерве могли бы состоять как минимум 700 человек, но обучить нужно еще больше. Про запас.

Законопроект не несет с собой обязанность создать кризисный резерв определенной величины. Состав резерва и расходы зависят от того, как много людей захотят вступить в его ряды. И тут нужно учитывать финансовые возможности.

Подготовка к кризисам должна быть спланированным мероприятием, которое обеспечило бы, прежде всего, психологическую готовность и обучение. Вступивший в ряды кризисного резерва человек добровольно берет на себя обязательство. Так происходит в добровольной спасательной службе, где человек обязуется отреагировать на происшествие в течение определенного времени оговоренными силами.

- Каковы функции членов резерва в ситуации, когда кризиса нет?

- В обычное время люди занимаются своей повседневной работой. В то же время мы создаем для них возможность брать для обучения и решения кризисов на основной работе неоплачиваемый отпуск до 30 дней. Для того чтобы работа добровольцем не вогнала человека в материальные трудности, создается возможность платить кризисное пособие за время нахождения вне основной работы и занятия полицейской работой. Мы хотим мотивировать людей содержательным обучением и деятельностью.

- Как резерв управляется?