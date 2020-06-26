Государственный кризисный резерв начал принимать реальные очертания
Законопроект о кризисном резерве вышел на круг согласования. «Потребности сферы деятельности и политическая воля очень хорошо сошлись», - сказала Postimees вице-канцлер Министерства внутренних дел по вопросам спасательных работ, экстренной помощи и урегулирования кризисов Виола Мурд.
- В чем заключаются идея и цели кризисного резерва?
- Цель кризисного резерва заключается в том, чтобы как государство мы были в состоянии быстро и решительно действовать в ситуациях, при которых задержка или недостаточное реагирование могут привести к тяжелым последствиям. Эти ситуации, к счастью, возникают редко, но мы должны заранее выстроить свои возможности и для этого найти умные решения.
В идеальном мире можно было бы хотеть, чтобы у нас был достаточно большой аппарат полиции и других сил, но этого нет, да и неразумно держать на зарплате людей, которые, будем надеяться, будут востребованы крайне редко. Для готовности реагировать по необходимости нужно создавать возможности в качестве резерва. Например, в армии для этого имеется Кайтселийт, в Спасательном департаменте – добровольные спасатели, Департамент полиции и погранохраны для решения кризисов имеет помощников полицейских.
Исходя из принципа широкомасштабной обороны страны, свои основные задачи имеет каждое министерство. Министерство внутренних дел отвечает за организацию внутренней обороны во всех областях. Требующие подхода ситуации главным образом связаны, например, с обеспечением общественного порядка, где необходимо увеличить наличие полицейских сил и обеспечить необходимую ротацию для исполнения обязанностей. Также может возникнуть ситуация, когда необходимо подавить массовые беспорядки, усилить границы и оборону, а также охрану важных для государства объектов.
- Какое влияние на создание резерва оказал коронавирус? Он как-то повлиял на наличие резерва?
- Последний кризис очень хорошо показал, насколько важно, чтобы мы были в состоянии быстро задействовать людей, чтобы справляться и в затяжных ситуациях. Во время коронакризиса мы за два дня обучили призванных на помощь людей для закрытия границ и ограничения движения на островах. Но времени на то, чтобы обучить людей в период кризиса, может хватить не всегда, поскольку во время таких ситуаций определяющее значение имеет способность действовать быстро и решительно.
Коронакризис показал, что, как правило, нет конкретного ответа на вопрос, к какому именно кризису мы должны быть готовы. Все кризисы различаются, и ни к одному из них невозможно полностью подготовиться или предсказать, что будет происходить. Готовиться нужно к различным ситуациям: эпидемиям, массовой миграции, массовым беспорядкам и так далее. Примеры событий, к которым мы в любое время должны быть готовы, имеются как в Эстонии, так и за рубежом: апрельские беспорядки 2007 года в Эстонии, масштабная миграция беженцев в 2015 году в Финляндии, недавние массовые беспорядки в США и так далее.
- Как эти 20 миллионов евро, которые планируется потратить на кризисный резерв, будут точно распределены? Какова доля расходов на обучение? Кто будет проводить обучение?
- Большая часть резерва будет потрачена на обучение и оснащение. Обучать будут инструкторы Департамента полиции и погранохраны, при необходимости сотрудничая с Академией внутренних дел. Связанные с обучением расходы зависят от того, какие люди будут претендовать на участие в резерве и каким будет объем обучения. Базовое обучение состоящих в кризисном резерве людей основано на обучении помощника полицейского или полицейского, основой которого является учебная программа, утвержденная генеральным директором Департамента полиции и погранохраны или ректора Академии ВД.
Обучение состоит из модулей, и сумма зависит от объема выбранных модулей. Также довольно большая часть бюджета будет потрачена на хорошее оснащение.
- Кризисный резерв министр внутренних дел Март Хельме упоминал и в связи с лихулаской трагедией. Означает ли резерв и то, что в дальнейшем во время ярких событий полиция станет более мобильной?
- Такие события происходят неожиданно и часто нуждаются в быстром силовом реагировании. Лихулаская трагедия показала, что и в маленьких местах нам нужно быть готовыми действовать быстро и решительно. Поэтому важно сотрудничество с общиной, которое основано на добровольцах. Мы работаем над тем, чтобы у нас в каждом регионе были помощники полицейских, в том числе люди, прошедшие тактическое обучение. Если бы в Лихула имелся резерв помощников полицейских, вероятнее всего, их можно было бы задействовать в решении этих трагических событий, например, для ограничения наземных территорий.
- Каким образом будет набрана команда кризисного резерва? Насколько большим он будет, и будет ли он добровольным?
- Зачисленный в кризисный резерв человек должен отвечать требованиям, предъявляемым к помощникам полицейских и полицейским, в зависимости от того, как он хочет помогать во время кризиса. Эти требования перечислены в Законе о помощниках полицейских, а также в Законе о полиции и пограничной службе. Естественно, все желающие будут проверены и обучены.
В первый год мы планируем набрать в резерв 300 человек. В ходатайстве о бюджете мы указали, что в течение четырех лет нам нужно приобрести оснащение для 700 человек. Это означает, что через четыре года в резерве могли бы состоять как минимум 700 человек, но обучить нужно еще больше. Про запас.
Законопроект не несет с собой обязанность создать кризисный резерв определенной величины. Состав резерва и расходы зависят от того, как много людей захотят вступить в его ряды. И тут нужно учитывать финансовые возможности.
Подготовка к кризисам должна быть спланированным мероприятием, которое обеспечило бы, прежде всего, психологическую готовность и обучение. Вступивший в ряды кризисного резерва человек добровольно берет на себя обязательство. Так происходит в добровольной спасательной службе, где человек обязуется отреагировать на происшествие в течение определенного времени оговоренными силами.
- Каковы функции членов резерва в ситуации, когда кризиса нет?
- В обычное время люди занимаются своей повседневной работой. В то же время мы создаем для них возможность брать для обучения и решения кризисов на основной работе неоплачиваемый отпуск до 30 дней. Для того чтобы работа добровольцем не вогнала человека в материальные трудности, создается возможность платить кризисное пособие за время нахождения вне основной работы и занятия полицейской работой. Мы хотим мотивировать людей содержательным обучением и деятельностью.
- Как резерв управляется?
- Члены кризисного резерва подчиняются структуре кризисного управления Департамента полиции и погранохраны.
- Поскольку это должен быть не зависящий от нынешнего правительства долгосрочный проект, то почему его не создали раньше? Сколько в создании резерва было политической инициативы - например, со стороны EKRE - и сколько инициативы Департамента полиции и погранохраны?
- О необходимости наличия кризисного резерва говорили годами. О том, что в кризисное время нужно задействовать дополнительные силы, известно, но это предполагает обучение и оснащение резерва. Теперь потребности сферы внутренней обороны и политическая воля очень хорошо сошлись. Расширение сети помощников полицейских является одной из целей плана развития внутренней обороны.
- Постоянно говорится о нехватке кадров в полиции, не противоречит ли это созданию резерва? Как это повлияет на создание резерва?
- Количество полицейских в последние годы особенно не менялось. В то же время, если мы говорим о кризисах и особенно таких, которые могут длиться дольше обычного, то неизбежно возникает потребность в дополнительных силах. Сейчас в Эстонии около 1100 помощников полицейских, которые хотели бы в качестве добровольцев внести свой вклад во внутреннюю оборону. Наше дело создать возможность для лучшего применения доброй воли. Приятно, что жители Эстонии готовы заниматься делом и постоять за безопасность. Внести личный вклад.
Кризисный резерв полиции и погранохраны
- Часть из Коалиционного договора.
- Для решения кризисов резерв даст дополнительно 700 человек.
- Поправки могли бы вступить в силу 1 июля 2021 года.
- Стоимость обучения и оснащения резерва в период 2021-2024 годов составит почти 20 миллионов евро.