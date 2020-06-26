Палата представителей одобрила законопроект о реформе полиции США

За документ высказались 236 законодателей, против - 181, причем трое республиканцев поддержали демократов. После принятия проекта в Палате представителей прозвучали аплодисменты.

Документ, в частности, запрещает полицейским применять удушающие приемы и обыски без ордера, ограничивает случаи, когда блюстители порядка могут пользоваться защитой со стороны закона, борется с проявлениями расизма при исполнении служебных обязанностей, а также предписывает создание национальной базы данных для отслеживания неправомерных действий со стороны полиции.

Этот закон призван "в корне изменить культуру полицейской работы" в стране, подчеркнула спикер Палаты представителей Конгресса США, член Демократической партии Нэнси Пелоси.

Документ может не пройти Сенат

Вместе с тем, документ должен быть еще одобрен Сенатом, где большинство у - представителей Республиканской партии. В этой связи ряд аналитиков сомневается в его судьбе, поскольку республиканцы уже заявили, что выступают против радикальных реформ, а администрация Дональда Трампа предупредила, что тот наложит на законопроект вето.

Смерть Джорджа Флойда

Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский Дерек Шовин на протяжении около девяти минут душил его коленом при задержании. Полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, позднее его переквалифицировали на более тяжкую степень - с третьей на вторую. Трем остальным полицейским, участвовавшим в задержании, прокуратура Миннесоты предъявила обвинения в пособничестве убийству.