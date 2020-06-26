Окаянное покаяние охаянных и униженных

Кто теперь голосит о том, как бы над могилой Льва Толстого не "надругались"? А почем вы знаете, может быть, рад бы был Лев Николаевич, если б на его могиле поплевали и побросали окурков? Почему дырявят древний собор? - Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? - Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа.

Почему валят столетние парки? - Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему - мошной, а дураку - образованностью.

Не беспокойтесь. Неужели может пропасть хоть крупинка истинно-ценного? Дворец разрушаемый - не дворец. Кремль, стираемый с лица земли, - не кремль. Царь, сам свалившийся с престола, - не царь. Кремли у нас в сердце, цари - в голове. Вечные формы, нам открывшиеся, отнимаются только вместе с сердцем и с головой. Что же вы думали? Что революция - идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ - паинька? Что сотни обыкновенных жуликов, провокаторов, черносотенцев, людей, любящих погреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит? И, наконец, что так "бескровно" и так "безболезненно" и разрешится вековая распря между "черной" и "белой" костью, между "образованными" и "необразованными", между интеллигенцией и народом?»

Это страшные слова. Поэт уговаривает себя в правоте той стихии, которая сносит на своем пути не столько социальную несправедливость (войдя в берега, она установит новую несправедливость, не лучше прежней), сколько ценности, которые казались ему вечными.

Блоку простительно, потому что он Блок. Он судил на основании своего опыта и не знал, что впереди. («Но Блока все простили», - как писал в своей очаровательной «Версии» Дмитрий Быков.) Хуже, когда публику успокаивают, будто памятник разрушить легко, а мысль невозможно. Разрушение памятников, попытки вырвать из истории огромные куски, объявить их несуществующими, влекут за собой общее понижение интеллектуального уровня, уровня мысли. Ну и уровня совести заодно. Это элементарно.

То, что было спровоцировано смертью Джорджа Флойда, есть бунт люмпенов, их ненависть к культуре вырвалась наружу – а становящиеся на колени перед ними каются за грехи предков (а может быть их собственные предки даже не имели отношения к рабовладению?).

Конечно, полицейский, виновный в смерти Флойда, совершил преступление и был бы сурово наказан в любом случае. Но…

Помните трогательную речь Остапа Бендера над прахом М.С. Паниковского? «Но был ли покойный нравственным человеком. Нет, покойный не был нравственным человеком».

В данном случае покойный был наркоманом и уголовником с пятью или шестью судимостями. Что не отменяет вину убившего его полицейского. Но похороны в золотом гробу и чудеса свершающиеся на месте гибели?! Каков поп, таков и приход, говорит русская пословица. Какова паства, таков и «святой» Флойд. Или: каков «святой» Флойд, таковы и уверовавшие в него. Это не «музыка революции». Это омерзительная какофония невежества, злобы и ненависти. И не вслушиваться в нее надо, не опускаться на колени, а останавливать. Всеми средствами. Потому что после будет еще хуже.