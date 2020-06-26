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Таллинн хочет расширять парковые зоны в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне

Михаил Кылварт

ФОТО: Tairo Lutter

Таллинн борется за титул "Зеленая столица" и планирует расширить парковые зоны в Ласнамяэ, Пыхья-Таллинне, а также соединить бастион "Скооне" со Старым городом и создать новую дорожно-транспортную развязку, пишет Rus.ERR.

"Все изменения должны быть во благо горожан, а не из-за красивого титула. Вне зависимости от того, выиграем мы этот титул или нет, мы все равно будем развивать все те проекты, которые мы предложим", - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт в интервью программе "Летняя студия" на ETV+.

По его словам, проекты по расширению парковых зон укладываются в общую концепцию: с одной стороны, создается новое городское пространство, с другой стороны - сохраняется экосистема.

"Тондираба в Ласнамяэ - это большой пустырь, но там есть своя экосистема, которую мы, создавая в этом месте парк, хотим сохранить и в то же время сделать ее доступной для всех горожан", - пояснил Кылварт, а также добавил, что новую парковую зону хотят также создать на бастионе "Скооне" и вокруг него.

По словам мэра, в Пыхья-Таллинне должна появиться так называемая тропа букашек и насекомых Putukaväil, которая, согласно планам, появится на месте высоковольтных линий и железной дороги.

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