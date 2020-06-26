Рейн Рауд: бунт как лихорадка общества

Вопрос, по моему мнению, в том, где проходит та граница, когда лихорадка помогает восстановиться обществу или усугубляет болезнь. Я сам вырос в пространстве, полном антагонистических символов, и хорошо понимаю, что может чувствовать темнокожий человек при виде флага конфедерации - примерно то же, что чувствовал бы я, если бы кто-то где-то сейчас вывесил флаг Эстонской ССР. И это нам еще не нравится, что так называемая Эстляндская трудовая коммуна продолжает жить в названиях улиц Нарвы. Я не считаю варварством снос памятников разбогатевшим на рабстве плутократам, также как изъятие из публичного пространства памятников Ленину. В отношении Черчилля это, однако, не работает – что с того, что у него в свое время были взгляды, которые он сейчас, возможно, не разделял бы…

Что касается произведений искусства, отражающих стереотипы своего времени – например, фильм «Унесенные ветром» - это еще более сложная тема. Сопровождать произведение руководством по тому, как его следует правильно понимать, является, по моему мнению, излишним покровительством. Однако такое происходит, когда культура оказывается под властью рыночных сил. Ведь ясно, что тот же Netflix или HBO ограничивает доступность своего контента не из побуждений совести, а в страхе потерять зрителей, другими словами, подчиняется диктату рынка. Итак, если верить в невидимую руку рынка, все как будто бы в порядке?

В известном смысле логично, что рынок реагирует подобным образом. Канон культурных текстов отражает в значительной степени общественное понимание нормального. Например, в Эстонии никому не пришло в голову изъять из обращения фильм, снятый по повести Ганса Леберехта «Свет в Коорди» (в главной роли Георг Отс), потому что его и так никто не смотрит. Поэтому нет никакой опасности, что он может формировать общественное мировоззрение. Однако ведут, например, разговоры о том, что следовало бы ограничить доступ к российским телеканалам – правда, в Эстонии такая точка зрения встречается реже, чем в соседних государствах. Это по сути один из методов трансформации медиапространства с идеологической точки зрения, такой же, как ограничение распространения старых фильмов, отражающих наивным образом расистские стереотипы.

Медиарынок США, который отражает изменившееся понятие нормального, не собирается мириться с тем, что идеология прошлого пытается себя увековечить подобным образом, также как мы здесь обеспокоены распространением нарративов, которые прославляют завоевания Красной армии. Получается, мы сами думаем таким образом? В свете данного обстоятельства становится очевидным, что люди, считающиеся великими по стандартам прошлого, в нынешнем контексте таковыми не являются.

Впрочем, я сам по-прежнему считаю, что творчество человека нужно отделять от его личности, даже если невозможно его отделить от самой эпохи, когда произведение было создано. «Дюймовочка» и «Стойкий оловянный солдатик» помогают развить в детях лучшие качества, независимо от того, что у их автора Ханса Кристиана Андерсена была зависимость от мастурбации и склонность к педофилии. Иммануил Кант мог в своих лекциях по географии рассматривать расистские стереотипы своей эпохи как научные, однако именно он сформулировал те этические принципы, на которые опирается антирасистское мировоззрение.