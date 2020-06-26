Финскую клубнику собирают более медлительные, чем иностранцы, местные жители

Многие финские производители клубники этим летом зависят от местных сезонных работников, поскольку из-за пандемии коронавируса иностранные работники или не смогли, или не захотели приехать в Финляндию, сообщил Yle.

Уже весной селяне были неуверенны, поскольку количество иностранных работников, которые приедут на сезонную работу, предсказывалось как недостаточное.

Однако, к счастью для финских селян, и местных жителей, желающих поработать летом, оказалось довольно много.

«Среди кандидатов были очень разные люди, даже пенсионеры хотели прийти к нам на работу», - сказал собственник ягодной фермы, расположенной в городе Иматра на востоке Финляндии, Симо Расимус.

Сейчас у Расимуса работают 30 человек, большую часть из которых наняли в собственном регионе: «Мы получили более 400 ходатайств о приеме на работу, это значит, что интерес был велик, и мы очень благодарны за это». Он добавил, что возможность нанять местную рабочую силу в период сбора урожая помогла справиться и фермам соседних регионов.

«На некоторых хуторах есть небольшая нехватка, но я не слышал, чтобы где-то ситуация оценивалась как катастрофическая. Тема привлекла большое общественное внимание, это точно помогло», - сказал Расимус.