Спасатели нагрянут с проверками в места купания

До конца этих выходных спасатели будут проверять места для купания в своем районе, чтобы информировать жителей о водной безопасности. В этом году в Эстонии утонули уже 32 человека.
«Жаркая погода привлекает людей проводить время у водоемов. К сожалению, это времяпрепровождение у многих подразумевает и употребление алкогольных напитков, но мы не устаем повторять, что алкоголь и купание вещи несовместимые. Пьяный человек переоценивает свои возможности, быстро устает, у него нарушается функции сердечно-сосудистой системы, и охлаждающее купание может стать для человека последним», - сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.
В этом году утонувших в водоёмах уже 32 человека, из которых 26 мужчины и 6 женщины. Половина утопленников были в алкогольном опьянении. За весь 2019 год утонули 36 человек. Таммеару отметил, что в этом году риски того, что происшествия будут происходить чаще, возросли, так как по данным Эстонского института конъюнктуры потребление алкоголя в нашей стране выросло, а именно алкоголь часто является причиной несчастий.
Главная цель рейдов - это информировать и направить людей вести себя безопасно и уберечь их от несчастных случаев и смертей.
Когда идетя купаться, помните:
- Не прыгайте в воду в незнакомом месте! Перед тем как зайти в воду, критически оцените температуру воды, ее прозрачность, глубину, течение, волны, берег водоема, а также его дно;
- Помните, что купание и алкоголь несовместимы. В большой компании следует найти человека, который будет следить, чтобы остальные вели себя безопасно;
- Не упускайте из виду детей. Тонущий человек не кричит о помощи и именно поэтому важно поговорить со своим ребенком о том, как вести себя в воде и какие в ней могут быть опасности;
- Использование надувных плавательных средств и матрасов ведет за собой различные риски. В случае ветра ветра матрас или другое плавательное средство может постепенно уйти под воду. А при наличии маленькой дырочки из него постепенно может выйти весь воздух. Результатом будет – испуганный ребенок, попавший в неожиданную ситуацию.