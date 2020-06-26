Спасатели нагрянут с проверками в места купания

«Жаркая погода привлекает людей проводить время у водоемов. К сожалению, это времяпрепровождение у многих подразумевает и употребление алкогольных напитков, но мы не устаем повторять, что алкоголь и купание вещи несовместимые. Пьяный человек переоценивает свои возможности, быстро устает, у него нарушается функции сердечно-сосудистой системы, и охлаждающее купание может стать для человека последним», - сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

В этом году утонувших в водоёмах уже 32 человека, из которых 26 мужчины и 6 женщины. Половина утопленников были в алкогольном опьянении. За весь 2019 год утонули 36 человек. Таммеару отметил, что в этом году риски того, что происшествия будут происходить чаще, возросли, так как по данным Эстонского института конъюнктуры потребление алкоголя в нашей стране выросло, а именно алкоголь часто является причиной несчастий.