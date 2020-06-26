Госсуд вернул в окружной суд дело о взятках в министерстве

Госсуд решил, что окружной суд должен вынести новое решение тем же составом суда.

«В рассматриваемом деле идет речь о серьезном нарушении уголовно-процессуального права, поскольку лакуны в аргументации окружного суда являются обширными и не позволяют проследить формирование внутреннего убеждения суда. Госсуд не занимает позицию об обоснованности обвинения, но аннулирует решение окружного суда только потому, что основная часть решения не соответствует требованиям, проистекающим из закона и судебной практики», - отметила криминальная коллегия Госсуда.

Обвинительный приговор, вынесенный окружным судом, оспорили защитника Дсисса Андрес Симсон, защитник Иво Ахуна Калью Кутсар и защитник Sheli OÜ и Айвара Ильвеса Яанус Техвер.

19 декабря прошлого года Таллиннский окружной суд аннулировал прошлые оправдательные решения и мягкие штрафы.

Окружной суд признал бывшего главного специалиста службы развития инфосистем Министерства экономики и коммуникаций (MKM) Дсисса виновным в получении взяток, торговле влиянием и нарушении правил госпоставок.

Суд приговорил его к трехлетному тюремному сроку, который из-за ускоренного производства был сокращен на треть, до двух лет, с испытательным сроком в три года. Дсисс также должен уплатить государству 5500 евро.

Согласно обвинению, являвшийся госсулужащим Дсисс при заказе ИТ-работ отдавал предпочтение фирме своего друга Айвара Ильвеса Sheli OÜ. Прокуратура также обвиняет ИТ-специалиста Таллиннской центральной библиотеки Иво Ахуна в получении взяток. По данным обвинения, Дсисс получил взяток на 30 000 евро, а стоимость коррупционных договоров составляла 190 000 евро.

Согласно обвинению, фирму Sheli OÜ также объявили победителем на конкурсе по разработке программного обеспечения Таллиннской центральной библиотеки. Прокуратура обвинила Ахуна в том, что он получил от Ильвеса взятку в 800 евро.