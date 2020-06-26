10 советов: что нужно знать о поливе травы и цветов

1) Во время засухи нужно поливать траву и цветы, но, в отличие от популярного заблуждения, это надо делать не часто, а основательно. Частый полив недостаточным количеством воды притягивает корни к верхнему слою почвы, что вредно для растений в долгосрочной перспективе. Чтобы проверить, достаточно ли воды они получили, прощупайте почву – если мокрый только верхний слой, продолжайте поливать.

2) В жаркий день количество воды, испаряющейся с растений, может удвоиться, что означает, что для полива требуется вдвое больше воды, чем обычно. Больше всего страдают от засухи растения с крупными листьями, которым нужна влажная среда. Лучше переносят жару большие деревья и кусты, оснащенные обширной корневой системой, но в долгие засушливые периоды поливать надо даже их.

3) Поливать следует ранним утром или поздним вечером, когда температура ниже, и меньше воды будет испаряться. Лучшее время для полива – пасмурная погода, и еще лучше поливать после небольшого дождя или непосредственно перед ним. Мокрая земля лучше всего впитывает воду, в то время как полив земли, засохшей до появления корки, затруднен.

4) Поливайте растения водой комнатной или уличной температуры. Большинство растений не переносят холодную и горячую воду. Особенно вредна ледяная вода для листьев – она может вызвать появление заболеваний, например, мучнистой росы.

5) Поливать нужно в первую очередь корни, поскольку с листьев вода быстро испаряется.

6) Рыхление почвы и применение мульчи позволяет сохранять в ней больше влаги и снизить частоту полива.

7) Чтобы предотвратить высыхание травы, можно стричь ее реже. В засушливые недели стоит позволить траве отрасти выше 10 см – в таком случае она сама отбрасывает тень, что предупреждает высыхание.

8) Срезанную траву часто оставляют на газоне в качестве удобрения. Это не стоит делать в жаркую и сухую погоду, потому что высохшие обрезки разлагаются медленнее и возникает опасность появления перегнойного слоя. Если его толщина достигает 5 мм, нормальные условия для роста травы нарушаются, появляется дефицит воды и кислорода, и трава становится более восприимчивой к болезням.

9) Подсеивать траву на высохших участках газона можно на протяжении всего лета, но важно делать это в правильное время. Поскольку для прорастания семян жизненно необходима влажная почва, а полива может оказаться недостаточно, стоит следить за прогнозом погоды и сеять непосредственно до сильного дождя.

10) Дождеватели существенно упрощают полив, особенно если вода подается из пруда или другого водоема, где она не будет очень холодной. Тем не менее, лучше всего дождеватели подходят для полива газона – на цветочных клумбах, овощных грядках и там, где растут кусты, кусты вода из них попадает только на поверхностный слой почвы. Поэтому нужно обязательно поливать растения и вручную из шланга или лейки или установить подземную ирригационную систему.