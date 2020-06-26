Департамент: больше всего проблем возникает с польской клубникой

Прежде всего проверяется информация о стране происхождения садоводческой продукции — изучаются сопроводительные документы и маркировка на упаковке. Необходимость доказать страну происхождения товаров возлагается на продавца. Требования, предъявляемые к качеству товара, информации на ценнике, маркировке на упаковке и к сопроводительным документам являются обязательными к исполнению вне зависимости от места торговли.

«По результатам проверок можно сказать, что по сравнению с предыдущими годами улучшилась ситуация с указанием на ценниках страны происхождения товаров. В большинстве точек торговли необходимые сопроводительные документы имеются на месте», - сказала советник советник Департамента сельского хозяйства Марика Арула.

В департаменте сообщили, что наличие необходимых документов упрощает процедуру проверки, в рамках которой проверяется наличие установленных законом требований.

«Департамент сельского хозяйство благодарит эстонских производителей за тесное сотрудничество и содействие при установлении страны происхождения той или иной садоводческой продукции», - сказала Арула.

Больше всего проблем доставляет, например, клубника из Польши, поскольку на упаковках не всегда имеется необходимая маркировка.

В случае обнаружения каких-либо нарушений департамент извещает Еврокомиссию и ответственные за данную сферу учреждения конкретной страны, чтобы власти страны-члена ЕС могли провести проверку и устранить недочеты.

Садоводческую продукцию без надлежащей маркировки на упаковке или без документов, подтверждающих страну производства товара, изымают из продажи. В отношении нарушителей применяют необходимые меры, а их данные публикуют на сайте Департамента сельского хозяйства.