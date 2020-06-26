Госконтроль: Больничная касса заключала договоры с неподходящими медучреждениями

При оценке предложений учреждение не получало баллы, если в течение предыдущих трех календарных лет в отношении учреждения были сделаны предписания или жалобы. При этом Больничная касса не принимала во внимание, оказывало ли учреждение услуги в течение всего этого периода или речь идет о поставщике, только недавно начавшем оказание услуги.

Таким образом, критерии предписаний и жалоб могли отдавать предпочтение поставщикам, которые оказывали медицинские услуги менее трех лет, поскольку вероятность того, что они могли получить предписания и жалобы, была ниже.

Несмотря на то, что в случае услуг амбулаторной специализированной медицинской помощи Больничная касса установила в госзакупках требование оборота в 4 000 евро, это требование не обеспечивало, что участвующее в госзакупке учреждение работало в течение более длительного периода. А именно, требование оборота не было связано только с предлагаемой специализацией, типом лечения или видом лечения, а охватывало предоставление всех медицинских услуг. Такой оборот может быть достигнут компанией в короткие сроки и легко.

Другой критерий оценки, в котором госконтроль заметил недостатки, касался передачи эпикризов, то есть резюме истории болезни, в информационную систему здравоохранения. Поставщик медицинской услуги обязан передавать в информационную систему здравоохранения данные о предоставленной пациенту медицинской услуге.

Согласно условиям закупки одинаковое количество баллов получали учреждение, которое в течение предыдущего года представило эпикризы всех или большинства пациентов, и учреждение, которое представило только два эпикриза.

Таким образом, учреждение, которое ранее не представляло никаких эпикризов, но желало получить баллы по этому пункту в закупке, могло сделать это непосредственно перед закупкой и получить такое же количество баллов, что и учреждение, которое постоянно выполняло свои обязанности. Государственный контроль считает, что постоянная передача эпикризов в информационную систему здравоохранения является важной предпосылкой обеспечения максимально возможного качества лечения пациентов.

В предложении для закупки не было необходимости доказывать, что у учреждения достаточно работников, чтобы справляться с оказанием услуги в обещанном объеме. В основных документах государственных закупок Больничная касса не поставила в качестве условия, чтобы количество медицинских работников в предложении соответствовало количеству случаев лечения. Таким образом, успешными были признаны также предложения, в которых не указывалось необходимое для оказания желаемого объема услуг количество врачей.

Например, два учреждения представили предложение на оказание амбулаторных психиатрических услуг, которое соответствует нагрузке 2,5 врача. Однако в предложении у обоих учреждений был представлен только один врач. С одним поставщиком был заключен договор в объеме, который соответствует 1,5 нагрузки врача, а с другим - в объеме, соответствующем нагрузке 2,5 врача.