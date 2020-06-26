Госконтроль: Больничная касса заключала договоры с неподходящими медучреждениями

Согласно новому отчету Государственного контроля, Больничная касса не в состоянии своими условиями закупок обеспечивать договоры с имеющими возможности и соответствующими требованиям медицинскими учреждениями.
В пятницу госконтроль опубликовал отчет «Деятельность Больничной кассы Эстонии в организации государственных закупок медицинских услуг». Государственный контроль проверил шесть государственных закупок специализированных медицинских и сестринских услуг Больничной кассы общей стоимостью почти 215 млн евро.
По мнению госконтроля, в случае медицинских услуг важно установить, что в результате закупок договоры заключаются с учреждениями, которые соответствуют требованиям, поскольку на карту поставлено здоровье пациентов. Несмотря на то, что Больничная касса в основном соблюдала закон о государственных закупках при организации закупок в 2018 году, в условиях закупок были существенные недостатки, что означает, что соблюдение требований не гарантировалось.
Госконтроль установил, что победителем закупки могло стать и медицинское учреждение, которое на момент объявления результата не имело подходящих помещений, оборудования или персонала для оказания медицинских услуг.
Были учреждения, которые после выигрыша закупки обратились в Департамент здоровья за новой лицензией на деятельность и начали предоставлять медицинские услуги в помещениях и силами врачей учреждения, которое осталось без договора. Таким образом, счета Больничной кассе выставляет успешный участник госзакупок, но фактически услуги предоставляются в тех же помещениях и частично теми же врачами, как если бы это делал проигравший госзакупок участник.
Одним из условий для квалификации закупок Больничная касса сделала наличие лицензии на деятельность по оказанию медицинских услуг, которое должно обеспечивать соответствие требованиям помещений, оборудования и пр. поставщика. При этом Больничная касса не проводила дополнительных проверок того, действительно ли учреждение соответствует требованиям.
Рассмотрение ходатайств и надзор за лицензиями на деятельность является задачей Департамента здоровья, но в ходе аудита выяснилось, что Департамент здоровья не имеет обзора того, действительно ли учреждения с действующей лицензией на деятельность соответствуют требованиям.
«Поскольку лицензии на деятельность выдаются на неопределенный срок, Департамент здоровья не проверял многие предоставляющие медицинские услуги учреждения уже в течение длительного времени», - сказал Март Вайн, руководитель аудита госконтроля.
«До 2018 года Департамент здоровья не всегда проводил проверки на месте в ходе рассмотрения нового заявления на лицензию, в результате чего не было уверенности в правильности данных о помещениях и оборудовании и в том, продолжают ли медицинские работники, указанные в лицензии на деятельность, работать в учреждении», - добавил Вайн. Госконтроль также выявил случаи, когда было неясно, лицензию на оказание какой услуги должен был иметь поставщик для участия в закупке. Это было вызвано недостаточным сотрудничеством между Больничной кассой и Департаментом здоровья при подготовке закупок.
Больничная касса включила в закупочную документацию условия, которые не обеспечивали равного отношения к поставщикам и не учитывали непрерывность выполнения требований учреждениями.
«Учреждение, которое работало в три года, и учреждение, которое оказывало услуги всего пару месяцев, могли получить одинаковой количество баллов от оценщиков Больничной кассы», - привел пример Вайн.
При оценке предложений учреждение не получало баллы, если в течение предыдущих трех календарных лет в отношении учреждения были сделаны предписания или жалобы. При этом Больничная касса не принимала во внимание, оказывало ли учреждение услуги в течение всего этого периода или речь идет о поставщике, только недавно начавшем оказание услуги.
Таким образом, критерии предписаний и жалоб могли отдавать предпочтение поставщикам, которые оказывали медицинские услуги менее трех лет, поскольку вероятность того, что они могли получить предписания и жалобы, была ниже.
Несмотря на то, что в случае услуг амбулаторной специализированной медицинской помощи Больничная касса установила в госзакупках требование оборота в 4 000 евро, это требование не обеспечивало, что участвующее в госзакупке учреждение работало в течение более длительного периода. А именно, требование оборота не было связано только с предлагаемой специализацией, типом лечения или видом лечения, а охватывало предоставление всех медицинских услуг. Такой оборот может быть достигнут компанией в короткие сроки и легко.
Другой критерий оценки, в котором госконтроль заметил недостатки, касался передачи эпикризов, то есть резюме истории болезни, в информационную систему здравоохранения. Поставщик медицинской услуги обязан передавать в информационную систему здравоохранения данные о предоставленной пациенту медицинской услуге.
Согласно условиям закупки одинаковое количество баллов получали учреждение, которое в течение предыдущего года представило эпикризы всех или большинства пациентов, и учреждение, которое представило только два эпикриза.
Таким образом, учреждение, которое ранее не представляло никаких эпикризов, но желало получить баллы по этому пункту в закупке, могло сделать это непосредственно перед закупкой и получить такое же количество баллов, что и учреждение, которое постоянно выполняло свои обязанности. Государственный контроль считает, что постоянная передача эпикризов в информационную систему здравоохранения является важной предпосылкой обеспечения максимально возможного качества лечения пациентов.
В предложении для закупки не было необходимости доказывать, что у учреждения достаточно работников, чтобы справляться с оказанием услуги в обещанном объеме. В основных документах государственных закупок Больничная касса не поставила в качестве условия, чтобы количество медицинских работников в предложении соответствовало количеству случаев лечения. Таким образом, успешными были признаны также предложения, в которых не указывалось необходимое для оказания желаемого объема услуг количество врачей.
Например, два учреждения представили предложение на оказание амбулаторных психиатрических услуг, которое соответствует нагрузке 2,5 врача. Однако в предложении у обоих учреждений был представлен только один врач. С одним поставщиком был заключен договор в объеме, который соответствует 1,5 нагрузки врача, а с другим - в объеме, соответствующем нагрузке 2,5 врача.
Госконтроль считает, что, если учреждение не имеет достаточных возможностей для предоставления услуг в предусмотренном объеме, в предоставлении услуг могут происходить сбои или существует риск того, что к работе приступят врачи, компетентность которых не соответствует требованиям.
По большей части Больничная касса при проведении госзакупок соблюдала закон о государственных закупках. Госконтроль оценил, были ли закупки организованы и заключены ли договоры в соответствии с процедурой, предусмотренной законом о государственных закупках.
Хотя Больничная касса в целом соблюдала закон о государственных закупках, были и недостатки. Например, Больничная касса не разделяла закупки специализированной медицинской помощи на части, поэтому, согласно закону о государственных закупках, договоры нельзя было заключать до окончания текущих споров и требуемых периодов ожидания. Поскольку Больничная касса заключила некоторые договоры до этого срока, возникал риск того, что договоры могли быть признаны недействительными.
Большая часть специализированных медицинских услуг и услуг сестринской помощи предоставляются больницами плана развития больничной сети, но Больничная касса также заказывает дополнительные услуги у поставщиков медицинских услуг вне плана развития больничной сети. В 2018 году Больничная касса организовала государственные закупки медицинских услуг впервые — в предыдущие годы конкурсы проводились на других законных основаниях.
В результате организованных в 2018 году шести госзакупок Больничная касса заключила договоры со 102 поставщиками медицинских услуг, ориентировочная стоимость которых с октября 2018 года до сентября 2021 года составит почти 215 млн евро.
В ходе проверки госконтроль проверил, были ли государственные закупки медицинских услуг, организованные Больничной кассой в 2018 году, организованы в соответствии с законом о государственных закупках.
Госконтроль также проверил, обеспечивала ли при этом Больничная касса чтобы в результате закупок были заключены договоры с учреждениями, которые способны предоставлять услуги надлежащим образом, а также обеспечивает ли Департамент здоровья, чтобы деятельность поставщика медицинских услуг соответствовала требованиям, которые служили основанием для выдачи лицензии на деятельность.