В Амстердаме запретили сдачу квартир в аренду через Airbnb

Власти Амстердама приняли решение запретить сдачу квартир в аренду через платформу AirBnB с 1-го июля, передает ERR.
Получившие специальное разрешение владельцы квартир смогут сдавать их через Airbnb максимум 30 дней в году и не более чем для четырех человек за один раз.
Критики платформ для сдачи квартир в краткосрочную аренду давно утверждают, что такая бизнес-модель уничтожает дух старых европейских городов от Эдинбурга до Барселоны, пользующихся наибольшей популярностью среди туристов.
В администрации Амстердама отметили, что свое мнение по поводу данного решения высказали 780 организаций и граждан, три четверти которых поддержали запрет.
Микрорайоны, в которых использование AirBnB будет запрещено полностью, включают в себя район "красных фонарей" и большую часть территории исторического центра Амстердама, ограниченной кольцевым каналом и входящей в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.