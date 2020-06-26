В Амстердаме запретили сдачу квартир в аренду через Airbnb

Получившие специальное разрешение владельцы квартир смогут сдавать их через Airbnb максимум 30 дней в году и не более чем для четырех человек за один раз.

Критики платформ для сдачи квартир в краткосрочную аренду давно утверждают, что такая бизнес-модель уничтожает дух старых европейских городов от Эдинбурга до Барселоны, пользующихся наибольшей популярностью среди туристов.

В администрации Амстердама отметили, что свое мнение по поводу данного решения высказали 780 организаций и граждан, три четверти которых поддержали запрет.