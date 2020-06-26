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  • Полиция просит помощи: 16-летняя Кармен ушла из дома и не вернулась

Полиция просит помощи: 16-летняя Кармен ушла из дома и не вернулась

Пропавшая Кармен.

ФОТО: Lõuna politseiprefektuur

Полиция просит помощи в поисках 16-летней Кармен, которая вчера днем ушла из своего дома в Валгамаа и до сих пор не вернулась.

25 июня вечером в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Яаникесе Валгаского уезда ушла из дома и не вернулась 16-летняя девушка. В полицию обратились обеспокоенные родители. Стражи правопорядка приступили к поискам в тот же день.

К настоящему моменту полиция проверила места, где девушка обычно проводила время. Но поиски не принесли результатов. По словам родителей и друзей девушки, они не знают, куда она могла направиться.

И хотя у девушки при себе имеется мобильный телефон, со вчерашнего вечера он выключен.

Рост Кармен около 160 см. У нее русые волосы до плеч. В день исчезновения оба была одета в черное платье, а с собой у нее был черный рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения изображенной на фотографии Кармен, просят звонить по номеру 112.

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