Найти пропавшую без вести пожилую женщину не помог и вертолет погранохраны

В четверг в 19.00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярнумаа около 17.30 из дома призрения Таммисте ушла и не вернулась 87-летняя женщина. Осмотревшему окрестности сотруднику дома призрения не удалось найти женщину. Хелене и раньше неоднократно уходила из дома призрения. У нее имеются проблемы с памятью.

Полиция проверила близлежащую территорию, но поиски результатов не дали. В прошлый раз Хелене обнаружили в трех километрах от дома призрения — в районе деревни Кийза.

Наканцне утром поиски возобновились. Полиция прибегла к помощи добровольцев. Вертолет прекратил поиски в пятницу ечером в 9:10 - к сожалению, они не принесли результата - женщину найти не удалось.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, поиск и сбор дополнительной информации будут продоложены.

"В этом и прошлом году та же женщина неоднократно забывала о своей цели, предположительно из-за проблем с памятью, и заходила во дворы к совершенно случайным людям. Тогда о ней сообщали местные жители или полиция обнаруживала ее в тот же день".

Полиция собирает информацию и пытается выяснить, куда Элен могла пойти на сей раз. «Остается надежда, что, несмотря на прошедшее время, малое количество дополнительной информации и безуспешные до сих пор поиски, женщину удастся найти живой», - добавила Вирк.

Рост Хелене около 162 см, худощавого телосложения, седые волосы. В день исчезновения она была одета в сине-серую блузку с длинными рукавами, серую юбку и черные туфли. Хелене может иметь при себе палки для ходьбы.