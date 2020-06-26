Полиция объявила в розыск покинувшую дом призрения 87-летнюю женщину

Вчера в 19.00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярнумаа около 17.30 из дома призрения Таммисте ушла и не вернулась 87-летняя женщина. Осмотревшему окрестности сотруднику дома призрения не удалось найти женщину. Хелене и раньше неоднократно уходила из дома призрения. У нее имеются проблемы с памятью.

Полиция проверила близлежащую территорию, но поиски результатов не дали. В прошлый раз Хелене обнаружили в трех километрах от дома призрения — в районе деревни Кийза.

Сегодня утром поиски возобновились. Полиция прибегла к помощи добровольцев.

Рост Хелене около 162 см, худощавого телосложения, седые волосы. В день исчезновения она была одета в сине-серую блузку с длинными рукавами, серую юбку и черные туфли. Хелене может иметь при себе палки для ходьбы.