Пропавшую три дня назад пожилую женщину удалось найти живой

Сегодня, 27 июня, около 15.30 местный житель, осматривая свои владения, нашел пропавшую три дня назад 87-летнюю Хелене.

«Искренне рады, что женщина найдена живой. Учитывая, как долго она была в руках жаркой погоды и без воды, это чудо. Несомненно, у пожилой дамы крепкое здоровье и, вероятно, помогло и то, что она пыталась на опушке леса найти укрытие от солнца. Состояние здоровья дамы было настолько хорошее, что после оказания первой помощи ее сразу вернули в дом по уходу», - говорит участковый Пярнумаа Рауно Ленсмент.

Участковый рассказал, что Хелене нашли в деревне Таммисте в конце улицы Нурменуку на опушке леса среди высокой травы — примерно в километре от дома призрения. «Предположительно, выйдя из дома призрения, дама пошла по дороге Пярну-Раквере-Сымеру, поэтому ее путь был больше километра», - говорит Ленсмент.

«Большое спасибо местному жителю, который не посчитал лишним осмотреть окрестности своего дома. Он знал, что в его крае потерялся нуждающийся в помощи человек и сделал все от себя возможное, чтобы осмотреть окрестности своего дома. В результате этого он спас пожилой женщине жизнь», - сказал участковый.