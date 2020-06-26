Видео с регистратора ⟩ События на Лаагна-теэ развивались стремительно

На видео можно заметить, как белый BMW мчится по магистрали наперегонки с желтым Chevrolet. Скорость обеих машин значительно превышает скорость потока. Через минуту регистратор фиксирует уже место аварии и обломки автомобилей.

В аварию попали BMW, Volvo, Toyota и Ford, которые двигались по направлению из центра города в сторону моста «Мустакиви».

Cначала BMW врезался в Ford. В результате столкновения этих машин на месте происшествия погибла стоявшая на остановке женщина. Днем позже в больнице умер водитель Ford.

Пострадали шесть человек, из них пятеро находились в машинах и еще одна женщина стояла неподалеку от автобусной остановки.

В BMW и Toyota было по одному человеку, оба получили незначительные травмы и были доставлены в больницу. В Volvo находилось два человека, один из них до сих пор в больнице в тяжелом состоянии.