Эстонская компания Operail осенью начнет железнодорожные грузоперевозки в Финляндии

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба предприятия, напомнив, что в мае Operail получило разрешение на деятельность в сфере оперирования железнодорожными перевозками по железнодорожной инфраструктуре Финляндии. Грузоперевозки начнутся осенью.

По словам члена правления Operail Пауля Лукка, предприятие долго работало над тем, чтобы начать обслуживать грузоперевозки в Финляндии. «Выдача разрешения на деятельность и свидетельства о системе управления безопасностью являются для нас на этом пути важными вехами, которые подтверждают, что качество нашей услуги отвечает самым высоким финским стандартам. Мы выходим на рынок Финляндии с большим опытом, предлагая концепцию обслуживания, базирующуюся на потребностях клиента», – сказал Лукка.

«К нашей команде в Финляндии присоединились лучшие специалисты в железнодорожной сфере, мы также наняли на работу машинистов. Как только мы пройдём сертификацию локомотивов, мы готовы начать обслуживать клиентов», – так Лукка описал готовность предприятия к работе.

Operail будет осуществлять грузоперевозки на рынке Финляндии девятью локомотивами PowerHaul от производителя Wabtec. «Что касается локомотивов PowerHaul, то речь идет о мощных шестиосевых линейных локомотивах, которые обеспечивают необходимую для транспортировки тяжелых грузовых составов эффективность и надежность», – охарактеризовал Лукка локомотивы Operail. Два первых локомотива PowerHaul, отвечающие требованиям и стандартам европейских железных дорог (TSI), уже прибыли в Финляндию. «В Финляндии локомотивы пройдут короткие процессы тестирования и сертификации, после чего они могут начать обслуживать грузоперевозки. Мы надеемся начать грузоперевозки осенью», – сказал Лукка.

Operail – принадлежащее Эстонскому государству железнодорожное предприятие, основными коммерческими направлениями которого являются грузоперевозки, ремонт и строительство локомотивов и вагонов, а также аренда подвижного состава.