В обмен на наркотики нарвский таможенник помогал ввозить в Эстонию контрабандные сигареты

За эту помощь таможенник получал в подарок сигареты и наркотические вещества. Виновным признан и человек, дававший Черниловскому взятки.

С весны прошлого года по май нынешнего года трое мужчин неоднократно пересекали государственную границу в Нарве по направлению из России в Эстонию, незаконно пронося сигареты. По договоренности между бывшим таможенным инспектором, старшим смены Константином Черниловским и провозившим сигареты Максимом Кольцовым сигареты проносили через границу именно во время смен Черниловского. Он позволял контрабандистам пересекать границу без проверки или производил досмотр сам. Во время предварительного следствия было установлено, что с октября прошлого года по май этого это произошло как минимум 14 раз.

Вчера Вируский уездный суд признал Константина Черниловского виновным в получении взятки и незаконном обороте наркотических веществ. В качестве наказания ему назначен срок в два с половиной года, три месяца из которых он должен отбыть реально в качестве шокового тюремного заключения.

Остальной срок не будет принят к исполнению, если в течение трех лет он не совершит нового умышленного преступления. Кольцова за дачу взятки и незаконный оборот наркотических веществ суд по совокупности приговорил к трем годам тюремного заключения, из которых сразу нужно отбыть три месяца, остальной срок не будет принят к исполнению, если в течение четырех лет он не совершит нового умышленного преступления.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Лийса Нуут сказала, что заслуживает сожаления, когда претензию в нарушении закона приходится предъявлять человеку, который уполномочен страной предотвращать и пресекать правонарушения со стороны других людей: «Коррупционные преступления всегда вредят работе общества, а в данном случае под угрозу была поставлена безопасность государства. Поэтому прокуратура требовала шокового наказания для ранее не судимого человека, что суд и сделал».

По словам директора Вирумааского отдела Полиции безопасности Андреса Кангура, важно в зародыше пресекать возникающую на границе угрозу коррупции, которая может вырасти в угрозу безопасности: «У старшего смены более высокая ответственность, поскольку он может влиять на работу других, поэтому связанные с контрабандой риски, конечно, более высокие». Он добавил, что совершивший преступление таможенный инспектор сам создал себе условия для компромата, а значит, превратился в объект потенциальной вербовки со стороны спецслужб другой страны.

Руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна сказал, что, исходя из Закона о таможне, таможня должна защищать общество и экономику: «Работа таможни на границе является частью более широкой обороны страны. К сожалению, одни наш служащий изменил присяге и поставил под угрозу общество Эстонии. Несмотря на это, государство показало свою крепость – опасность была отражена, преступление раскрыто, а суд дал этому поступку свою оценку. Налогово-таможенный департамент помогал и в дальнейшем будет помогать работе следственных органов, обеспечивая тем самым безопасность для всех нас, как в Эстонии, так и во всем Европейском союзе».