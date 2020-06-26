«Как будто мир сошел с ума»: автор шведского пути выступил против карантина и обязательных масок

«Как будто мир сошел с ума, и все, что мы обсуждали, было забыто», — заявил Тегнелл в эфире шведского радио (цитата по Bloomberg). «Случаев заболевания стало слишком много, и политическое давление оказалось чрезмерно сильным. И тогда Швеция оказалась одна», — отметил он.

По его словам, ограничение на передвижение создало новые проблемы, в том числе рост бытового насилия, одиночество и массовую безработицу. «Подобно тому, как все лекарства имеют побочные эффекты, меры борьбы с пандемией также имеют негативные последствия», — заявил он. Тегнелл призвал принимать во внимание в вопросах здравоохранения все эти аспекты. Закрытие школ Тегнелл также назвал чрезмерной мерой и посоветовал не использовать маски для лица, утверждая, что есть мало научных доказательств их эффективности.

Тегнелл убежден, что коронавирус не исчезнет в ближайшее время, а это означает, что карантин в конечном итоге окажется неэффективным в борьбе с долгосрочной угрозой. «Я с нетерпением жду более серьезной оценки нашей работы, чем это сделано до сих пор. Пока нет способа узнать, чем все закончится», — отметил он.

Швеция единственная из стран Евросоюза не стала для сдерживания эпидемии вводить самоизоляцию и закрывать школы и общественные места. Населению лишь было рекомендовано соблюдать принципы социального дистанцирования. Однако в результате уровень смертности от коронавируса в Швеции — 51 человек на каждые 100 000 — оказался, по данным Университета Джонса Хопкинса, намного выше, чем в других скандинавских странах (Финляндия — 6, Норвегия — 5, Дания — 10) и в США (37). Проводящиеся в Швеции опросы показывают, что жители страны теряют веру в правильность реакции властей на пандемию. После того, как в ЕС начали открываться внутренние границы, страны-соседки Швеции отказались свободно пропускать шведов — они либо оставили границы для них закрытыми, либо требуют от въезжающих соблюдать двухнедельный карантин.

Сам Тегнелл ранее признал, что на ранней стадии пандемии неправильно оценил смертельный потенциал коронавируса. Но при этом он не захотел обсуждать возможность отказа от своей стратегии.