Добрые старые и интересные новые традиции: в Тарту пройдет День города

День города Тарту будет отмечаться 29-го июня разнообразной программой, сочетающей в себе добрые старые и интересные новые традиции.
В этом году при организации мероприятий учитываются принципы безопасной дистанции, поэтому традиционные концерты и массовые мероприятия не состоятся. День города пройдет под звуки музыки, которыми можно будет насладиться как виртуально, так и вживую, прогуливаясь у реки. Также в этот день в Тарту почтят прежних выдающихся деятелей и наградят сегодняшних достойных тартуских жителей.
«Мы отметим День города Тарту широко, так же, как и в прошлые годы. Мне будет очень приятно выразить признательность много сделавшим для нашего города нынешним жителям, а также вспомнить тех, кто внес большой вклад в развитие Тарту и Эстонии. Очень радостно, что в Тарту соберутся отметить День города многочисленные эстонские музыканты, которые выступят не как обычно, а несколько неожиданным способом», – сказал мэр города Урмас Клаас.
В 9:30 мэр города Урмас Клаас возложит в парке Ванемуйзе цветы к памятнику Карлу Луйку, который был мэром Тарту в 1920-1934-е годы.
В 10:00 – утренний кофе с мэром города на террасе кафе «Shakespeare». Урмас Клаас угостит кофе и расспросит горожан, как им живется в Тарту. В беседе о том, что сделано в городе и что в планах на будущее, будет дано слово и мэру, и тартусцам. Оживят беседу музыканты – Хенрик Хинрикус на гармони и Танель Сакритс на мандолине.
Для участия в мероприятии следует предварительно зарегистрироваться на сайте tartulinnapaev.ee или по телефону 1789.
10:00-18:00 – разгадывание кроссвордов. По традиции кроссворды и карандаши ждут участников в городской библиотеке Тарту и ее филиалах в Аннелинн, Таммелинн и Карлова-Ропка, а также в читальне на Ратушной площади. Кроссворд составлен по заказу специально ко Дню города.
12:00 – вручение медалей города Тарту и награждение победителей конкурса на самый красивый дом. Медали в этом году буду вручены строителю-проектировщику Ээноку Яргу, организатору фестиваля «Музыка листопада» Людмиле Месропян, дирижеру Паулю Мяги, менеджеру Эмёке Согенбитс и фотографу Малеву Тоому. Титула «Самый красивый дом Тарту 2020» будут удостоены владельцы самых заметных своим красивым оформлением участков. Награждение будет проходить, согласно традиции, на торжественном приеме мэра города. На церемонии музицируют гитарист Андрес Ваго и контрабасист Сильвер Сирп. Участие в мероприятии по приглашениям.
12:00 – видеоконцерт «Прибытие в Тарту». Авторские произведения представят актеры, музыканты и создатели песен Мари Юрьенс, Сандра Уускюла Уусберг и Кристьян Уускюла. Видеоконцерт можно увидеть на сайте «День города Тарту» и на соответствующей странице в Фейсбуке.
12:00-20:00 – каждый полный час – дебютирует тартуский городской рояль. В нашем городе есть городской голова, городской архитектор, городской заяц, городской писатель, городской советник и городской секретарь. Этим летом к ним добавится городской рояль. Дебют тартуского городского рояля будет проходить каждый полный час. Для встречи с ним нужно просто быть в нужное время в нужном месте. В гостях у тартусцев Олав Эхала, Стен Хейноя и Свен-Сандер Шестаков.
14:00 – открытие новой игровой площадки на Каунасе пуйестеэ 58a. Построенные в зеленой зоне бульвара Каунасе тропа здоровья для пожилых, дорожки для малышей-велосипедистов и заасфальтированные территории станут теперь также местом для увлекательных игр. В этом приятном месте отдыха и досуга всех желающих ждут карусель-пирамида, башня для лазанья с горкой и качелями-гнездом, батут, дорожка для балансирования, вертящийся стул и резиновые сферы.
15:30 – освящение могил Яана Вайна и Хейнриха Йоханна Луха на кладбище Раади. Надгробья члена Рийгикогу и Учредительного собрания Эстонии и Тартуского городского Собрания Яана Вайна и активного общественного и государственного деятеля, провизора Х. Луха освятит епископ Йоэль Лухаметс.
17:00 – открытие скамейки Юри Улуотса в парке Ванемуйзе. Памятная скамейка в честь профессора права Тартуского университета, премьер-министра и исполняющего обязанности президента Эстонской Республики, основоположника государственной преемственности Эстонии Юри Улуотса будет открыта рядом с его бывшим домом в парке Ванемуйзе.
21:00 – речной концерт «Непрозвучавшие песни». На ладье соберутся, чтобы дать концерт, сопрано Пирьо Йонас (театр «Ванемуйне») и Мария Листра, теноры Расмус Кулль (театр «Ванемуйне») и Рейго Тамм (Национальная Опера «Эстония»), баритоны Симо Бреэде (театр «Ванемуйне»), Тамар Нугис и Койт Тооме. Прозвучат арии и отрывки из опер, оперетт и мюзиклов. Аккомпанирует на фортепиано Пийа Паэмурру. С реки будет послан глубокий поклон театру «Ванемуйне», отмечающему 150-летний юбилей.
Традиционное чествование супружеских пар, отмечающих в этом году золотую свадьбу, на этот раз состоится осенью.
День города Тарту отмечается в день святых покровителей Тарту Петра и Павла по церковному календарю. Эта традиция родилась в средние века. В эпоху реформации традиция была предана забвению, вновь начали отмечать этот день в 2003 году. Старая традиция успешно прижилась в новом времени и стала любима как жителями Тарту, так и гостями города.
С подробной программой можно познакомиться на сайте Дня города: tartulinnapaev.ee