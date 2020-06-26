Добрые старые и интересные новые традиции: в Тарту пройдет День города

В этом году при организации мероприятий учитываются принципы безопасной дистанции, поэтому традиционные концерты и массовые мероприятия не состоятся. День города пройдет под звуки музыки, которыми можно будет насладиться как виртуально, так и вживую, прогуливаясь у реки. Также в этот день в Тарту почтят прежних выдающихся деятелей и наградят сегодняшних достойных тартуских жителей.

«Мы отметим День города Тарту широко, так же, как и в прошлые годы. Мне будет очень приятно выразить признательность много сделавшим для нашего города нынешним жителям, а также вспомнить тех, кто внес большой вклад в развитие Тарту и Эстонии. Очень радостно, что в Тарту соберутся отметить День города многочисленные эстонские музыканты, которые выступят не как обычно, а несколько неожиданным способом», – сказал мэр города Урмас Клаас.

В 9:30 мэр города Урмас Клаас возложит в парке Ванемуйзе цветы к памятнику Карлу Луйку, который был мэром Тарту в 1920-1934-е годы.

В 10:00 – утренний кофе с мэром города на террасе кафе «Shakespeare». Урмас Клаас угостит кофе и расспросит горожан, как им живется в Тарту. В беседе о том, что сделано в городе и что в планах на будущее, будет дано слово и мэру, и тартусцам. Оживят беседу музыканты – Хенрик Хинрикус на гармони и Танель Сакритс на мандолине.

Для участия в мероприятии следует предварительно зарегистрироваться на сайте tartulinnapaev.ee или по телефону 1789.

10:00-18:00 – разгадывание кроссвордов. По традиции кроссворды и карандаши ждут участников в городской библиотеке Тарту и ее филиалах в Аннелинн, Таммелинн и Карлова-Ропка, а также в читальне на Ратушной площади. Кроссворд составлен по заказу специально ко Дню города.

12:00 – вручение медалей города Тарту и награждение победителей конкурса на самый красивый дом. Медали в этом году буду вручены строителю-проектировщику Ээноку Яргу, организатору фестиваля «Музыка листопада» Людмиле Месропян, дирижеру Паулю Мяги, менеджеру Эмёке Согенбитс и фотографу Малеву Тоому. Титула «Самый красивый дом Тарту 2020» будут удостоены владельцы самых заметных своим красивым оформлением участков. Награждение будет проходить, согласно традиции, на торжественном приеме мэра города. На церемонии музицируют гитарист Андрес Ваго и контрабасист Сильвер Сирп. Участие в мероприятии по приглашениям.

12:00 – видеоконцерт «Прибытие в Тарту». Авторские произведения представят актеры, музыканты и создатели песен Мари Юрьенс, Сандра Уускюла Уусберг и Кристьян Уускюла. Видеоконцерт можно увидеть на сайте «День города Тарту» и на соответствующей странице в Фейсбуке.