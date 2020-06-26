Главный долгожитель НБА Винс Картер объявил о завершении карьеры

Картер вошел в историю единственным игроком в НБА, проведшим в лиге 22 сезона, и единственным баскетболистом, поигравшим в четырех десятилетиях.

Ранее ветеран делил пальму первенства по данному показателю с уже завершившими карьеру Робертом Пэришем, Кевином Уиллисом, Кевином Гарнеттом и Дирком Новицки. Все они остановились на цифре 21.

Всего в регулярных чемпионатах Винс провел 1541 матч, в среднем набирая 16,7 очка. Баскетболист ранее заявлял, что текущий сезон станет для него последним. Картер провел его в "Атланте", которая не вошла в число 22 команд, которые возобновят сезон после пандемии.

Форвард был выбран клубом "Голден Стэйт" на драфте 1998 года под пятым номером, после чего выступал за "Торонто" (1998-2004), "Нью-Джерси" (2004-2009), "Орландо" (2009-2010), "Финикс" (2010-2011), "Даллас" (2011-2014), "Мемфис" (2014-2017), "Сакраменто" (2017-2018) и "Атланту" (2018-2020). Восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА (2000-2007). Олимпийский чемпион 2000 года в составе сборной США.