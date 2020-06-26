Режиссер Кирилл Серебренников приговорен к условному сроку

В Мещанском суде Москвы оглашен приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры на реализацию проекта «Платформа». Судья начала с сообщения, что режиссер Кирилл Серебренников, а также бывшие гендиректор и генпродюсер «Седьмой студии» соответственно Юрий Итин и Алексей Малобродский совершили хищение и признаны виновными.

«Суд установил, что Серебренников и Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана», — пояснила она.

Кроме того, судья отметила, что Серебренников, Итин и Малобродский, а также уехавшая за рубеж Екатерина Воронова (в приговоре она названа «соучастник № 2», а бывший главбух «Седьмой студии» Нина Масляева — «соучастник № 1»), «имея умысел на достижение общей корыстной цели путем обмана», «с целью личного обогащения распределили между собой преступные роли, тщательно разработали план хищения». Согласно этому плану, требовалось обеспечить ежегодное выделение АНО «Седьмая студия» денежных средств из федерального бюджета путем составления и согласования в Министерстве культуры «заведомо недостоверного списка запланированных к проведению мероприятий, содержащего завышенные сведения об их стоимости»

Судья также подчеркнула, что экс-начальник департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, «не осведомленная о преступном характере происходящего», обеспечила подписание отчетности «Седьмой студии» без необходимой проверки.