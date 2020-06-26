В Москве согласовали массовую акцию против поправок в конституцию

По словам координатора движения Сергея Удальцова, заявленная численность участников акции составляет тысячу человек. "КПРФ мы будем приглашать, как и другие политические силы. В принципе доступ будет открыт для всех, кто не голосовал за поправки в конституцию. Мы долго обсуждали, нужно ли проводить митинг в Сокольниках, потому что это место с не самой лучшей репутацией в кругах оппозиции. Но в данном случае, когда три месяца вообще не было никаких акций, и граждане не могли высказать свою позицию, мы посчитали, что необходимо согласиться в этом исключительно случае", - цитирует Удальцова онлайн-издание "МБХ Медиа".