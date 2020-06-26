Судовое сообщение между Эстонией и Финляндией достигло высокой интенсивности

Судовое сообщение между Эстонией и Финляндией к нынешнему моменту достигло высокой интенсивности, между двумя странами ходит рекордно большое количество судов, жители Эстонии выбрали в качестве новых портов назначения еще Турку и Мариехамн — об этом сообщила пресс-служба предприятия Tallinna Sadam.
«Обычное пассажирское сообщение с Финляндией по морю, на какой-то момент вынужденно прерванное, восстановилось. Судовое сообщение с Финляндией этим летом у нас даже интенсивнее, чем когда-либо прежде», — отметил в переданном BNS пресс-релизе председатель правления Tallinna Sadam Валдо Кальм.
По его словам, сейчас из таллиннского порта Ванасадам в разные порты Финляндии отправляются в общей сложности девять судов, еще два судна работают на линии Мууга-Вуосаари.
В пятницу состоится уже второй по счету круизный рейс из Таллинна в главный город Аландских островов Мариехамн — порт, до сего времени известный путешественникам как промежуточная остановка на пути в Швецию. В июле список портов назначения пополнится еще городом Турку в Финляндии.
Пассажирское судно Victoria I в июле совершит круизный рейс из Хельсинки на остров Сааремаа.
«По данным статистики Tallinna Sadam, в июне на линии Таллинн-Хельсинки жителей Финляндии было больше, чем жителей Эстонии. Опросы показывают, что интерес финнов к поездам в Эстонию очень высок и поэтому очень важно с точки зрения сектора размещения и обслуживания туристов, чтобы возможности путешествий в Эстонию были бы как можно более разнообразными», — отметил Кальм.
Из таллиннского порта Ванасадам в Хельсинки пассажиров перевозят суда Eckerö Line, Tallink и Viking Line. На линии Мууга-Вуосаари работают суда Eckerö Line и Tallink, круизы в Турку и на Аландские острова, а также из Хельсинки к Сааремаа организует Tallink, а в порт Мариехамн из Таллинна станет еще ходить и паром Viking Line.