Судовое сообщение между Эстонией и Финляндией достигло высокой интенсивности

«Обычное пассажирское сообщение с Финляндией по морю, на какой-то момент вынужденно прерванное, восстановилось. Судовое сообщение с Финляндией этим летом у нас даже интенсивнее, чем когда-либо прежде», — отметил в переданном BNS пресс-релизе председатель правления Tallinna Sadam Валдо Кальм.

По его словам, сейчас из таллиннского порта Ванасадам в разные порты Финляндии отправляются в общей сложности девять судов, еще два судна работают на линии Мууга-Вуосаари.

В пятницу состоится уже второй по счету круизный рейс из Таллинна в главный город Аландских островов Мариехамн — порт, до сего времени известный путешественникам как промежуточная остановка на пути в Швецию. В июле список портов назначения пополнится еще городом Турку в Финляндии.

Пассажирское судно Victoria I в июле совершит круизный рейс из Хельсинки на остров Сааремаа.

«По данным статистики Tallinna Sadam, в июне на линии Таллинн-Хельсинки жителей Финляндии было больше, чем жителей Эстонии. Опросы показывают, что интерес финнов к поездам в Эстонию очень высок и поэтому очень важно с точки зрения сектора размещения и обслуживания туристов, чтобы возможности путешествий в Эстонию были бы как можно более разнообразными», — отметил Кальм.