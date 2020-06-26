Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 569 первичных тестов на коронавирус, три из которых оказались положительными.

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