Пт, 26.06.2020
Пока мы сами остаемся толерантными к нарушению правил, нам не помогут ни штрафы, ни аресты, ни конфискация транспортных средств. Люди будут гибнуть. Олеся Лагашина
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  • Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

ДТП на Лаагна-теэ.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 июня.

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 569 первичных тестов на коронавирус, три из которых оказались положительными.

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