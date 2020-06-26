Устрашающая статистика: оборот эстонских фирм в мае упал почти на четверть

Если в мае прошлого года эстонские фирмы продали товаров и услуг на семь миллиардов евро, то в мае этого года общий доход составил 5,38 миллиарда евро. Для сравнения: в марте этого года, то есть в то время, когда влияние коронавируса на экономику еще не было таким жестким, оборот эстонских фирм составил 6,34 миллиарда евро.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мярта Леэсмента, из этих данных можно сделать вывод, что влияние кризиса проявится еще сильнее. По сферам деятельности самые большие потери несут предприятия размещения и питания, а также искусства, развлечений и досуга.

«К счастью, отмена чрезвычайного положения и смягчение ограничений принесли обеим сферам деятельности умеренный рост оборота по сравнению с прошлым месяцем, и снизили спад по сравнению с маем прошлого года. В то же время, не все сферы деятельности понесли потерю оборота: по сравнению с тем же месяцем прошлого года задекларированный оборот здорово вырос в иных сферах обслуживания», - объяснил Леэсмент.

По словам аналитика, кризис еще больше отразился на расходах на рабочую силу, поскольку сделанные в мае выплаты показывают плату за работу в апреле: «Полный месяц чрезвычайного положения показал, что расходы на рабочую силу упали до уровня двухгодичной давности».

ВВП Эстонии в первом квартале этого года по сравнению с прошлым годом упал на 0,7 процента.