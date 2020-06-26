В Таллинне появятся «зеленые» велокоридоры.

Развитие зеленой инфраструктуры поддерживает стремление Таллинна получить титул «Зеленой столицы Европы 2022». По словам вице-мэра Андрея Новикова, комиссия «Зеленой столицы» заявила о том, что победитель должен быть примером для других городов. В рамках проекта будут осуществляться инновационные инвестиции, которые помогут сделать Таллинн примером и флагманом.

«Например, будет проведен конкурс инновационной поставки, в рамках которого на территории велокоридора появятся современные и экономичные решения зеленой инфраструктуры, в том числе освещения, дорожного покрытия, пешеходных переходов, прототип системы указателей, и испытают их работу и эффективность. Лучшие прототипы впоследствии могут найти применение на других зеленых зонах Таллинна», - сказал Новиков.

Пилотной зоной проекта станет расположенный на месте бывшей железнодорожной трассы от Пыхья-Таллинна до Хийу под высоковольтными линиями электропередачи коридор длиной в 13,5 км, соединяющий шесть частей города – Кесклинн, Пыхья-Таллинн, Кристийне, Хааберсти, Мустамяэ и Нымме. Удобный для движения легкого транспорта парк в будущем предложил бы жителям 18 микрорайонов быстрый и удобный способ добраться до центра города, который стал бы альтернативой повседневному использованию автомобиля. Зона проекта - коридор общегородского значения для опыляющих насекомых - сохранится и после того как парк будет полностью построен. Инновационные решения озеленения создадут условия для его сохранения.