В Таллинне появятся «зеленые» велокоридоры.

Таллинн участвует в зарубежном проекте программы Центрального региона Балтийского моря «Зеленая магистраль – планирование инновационной зеленой инфраструктуры», главной задачей которого является сбалансировать негативное влияние городского движения на окружающую среду.
Развитие зеленой инфраструктуры поддерживает стремление Таллинна получить титул «Зеленой столицы Европы 2022». По словам вице-мэра Андрея Новикова, комиссия «Зеленой столицы» заявила о том, что победитель должен быть примером для других городов. В рамках проекта будут осуществляться инновационные инвестиции, которые помогут сделать Таллинн примером и флагманом.
«Например, будет проведен конкурс инновационной поставки, в рамках которого на территории велокоридора появятся современные и экономичные решения зеленой инфраструктуры, в том числе освещения, дорожного покрытия, пешеходных переходов, прототип системы указателей, и испытают их работу и эффективность. Лучшие прототипы впоследствии могут найти применение на других зеленых зонах Таллинна», - сказал Новиков.
Пилотной зоной проекта станет расположенный на месте бывшей железнодорожной трассы от Пыхья-Таллинна до Хийу под высоковольтными линиями электропередачи коридор длиной в 13,5 км, соединяющий шесть частей города – Кесклинн, Пыхья-Таллинн, Кристийне, Хааберсти, Мустамяэ и Нымме. Удобный для движения легкого транспорта парк в будущем предложил бы жителям 18 микрорайонов быстрый и удобный способ добраться до центра города, который стал бы альтернативой повседневному использованию автомобиля. Зона проекта - коридор общегородского значения для опыляющих насекомых - сохранится и после того как парк будет полностью построен. Инновационные решения озеленения создадут условия для его сохранения.
Партнеры проекта - Forum Virium Helsinki и Стокгольмский институт окружающей среды, размер европейского финансирования - около полумиллиона евро. Общий бюджет проекта – 1,3 млн евро. Бюджет таллиннского проекта – 522 000 евро, из которых 444 000 евро – зарубежные пособия, самофинансирование – 78 тысяч евро.