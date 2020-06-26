Электросамокат едет по Лаагна-теэ со скоростью 75 км/ч

Разрешенная скорость для автомобилей по канаве составляет 70 километров в час.

Центр надзора за дорожным движением полиции напоминает любителям езды на самокатах о том, что по действующему сейчас закону они имеют статус пешехода, и им нечего делать на проезжей части.

Закон говорит о том, что на дороге, где для автомобилей введен скоростной режим больше 20 километров в час, пешеходы должны пользоваться тротуарами, а если их нет, то обочиной. В случае отсутствия таких мест, или если они не походят для движения, пешеход может двигаться по самому краю дороги.

Лаагна-теэ обозначен для пешеходов дорожным знаком 324 - «Запрет на движение», который запрещает движение пешеходов.

По словам полиции, в Рийгикогу прошел первое чтение законопроект о внесении поправок в Закон о дорожном движении, согласно которому в использование будет принят термин – "водитель легкого персонального средства передвижения". Законопроект может разрешить такому водителю двигаться, прежде всего, в среде, предназначенной для пешеходов и велосипедистов. В качестве исключения и по проезжей части, и скоростным ограничениям для них станут 25 километров в час. Будут отрегулированы требования по пересечению дороги, введена обязанность уступать дорогу, а также обязанность такого водителя по обеспечению безопасности. Также будут введены требования о мощности легкого транспортного средства, использовании отражателей, огней и так далее.

"В данном случае человек на видео поставил в опасность и себя, и других участников дорожного движения, так как водители не ждут на такой дороге самокатчика, могут его не заметить, совершить резкое торможение, резкий маневр, что может привести к ДТП. Просим людей, которые имеют информацию о данном человеке или могут помочь в установлении его личности, связаться с полицией по адресу э-почты pohja.lmt@politsei.ee или позвонить в рабочий день с 8 до 17 часов по телефону 612 3000. Если кто-то станет непосредственно свидетелем такой ситуации, просим сообщить об этом по номеру 112", - сказал руководитель патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Вармо Рейн.