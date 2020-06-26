Скандал с домогательствами: совет театра «Эстония» не принял решения по поводу трудовых отношений с Айваром Мяэ

На состоявшейся в пятницу в театре пресс-конференции председатель совета Арне Микк сказал, что, хотя отношения в театральном коллективе несколько свободнее обычных, все же обвинения в притеснениях, выдвинутые против Мяэ, заслуживают самого серьезного внимания.

«На протяжении долгого времени Айвар Мяэ был очень театральной и сильной личностью. Но под конец он стал понимать, что в условиях меняющейся эпохи новое поколение уже не принимало его традиционные шутки. Я считаю, он понял, что его манера поведения должна полностью перемениться», - сказал он.

Совет театра на следующей неделе соберется вновь, пригласив на заседание и доверенных лиц театрального коллектива.

«Истину может установить только судебное расследование. Совет не пытается, да и не имеет компетенции решать вопросы виновности и невиновности. Мы можем только отстаивать доброе имя Национальной оперы и бороться за достойную трудовую атмосферу. Именно это мы и делаем», - сказал он.

В понедельник газета Eesti Ekspress написала, что ряд бывших и нынешних сотрудниц Национальной оперы считают, что Мяэ ведет себя с ними унизительным и притесняющим образом. По словам члена совета национальной оперы Estonia, канцлера Министерства культуры Тарви Ситса, жалоб на недостойное поведение гендиректора Айвара Мяэ в совет не поступало.