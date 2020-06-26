Три человека предположительно погибли от ножевых ранений в результате нападения у входа в гостиницу в центре Глазго.
По предварительным данным, нападавший был застрелен полицией.
У здания гостиницы Park Inn по-прежнему дежурят вооруженные полицейские, однако в официальном заявлении полиции говорится, что ситуация находится под контролем, и угрозы жизни людей нет.
По словам Крейга Милроя, наблюдавшего за инцидентом из соседнего офиса, скорая помощь увезла четырех человек.
"Я видел лежащего на земле человека, африканского происхождения, без обуви. Его держали за бок, не знаю, была ли это ножевая или огнестрельная рана, или что-то еще", - сказал очевидец.
По мнению Милроя, этот человек был одной из жертв нападения, которых увезли медики.
"Потом мы увидели, как едут машины скорой помощи, а к гостинице бегут вооруженные полицейские. Мы стояли снаружи, но полиция и медики сказали нам, чтобы мы вернулись в помещение и заперли двери", - добавил он.