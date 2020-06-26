Полиция Глазго. Иллюстративное фото. ФОТО: Jeff Holmes / PA Wire/PA Images

Три человека предположительно погибли от ножевых ранений в результате нападения у входа в гостиницу в центре Глазго.

По предварительным данным, нападавший был застрелен полицией.

У здания гостиницы Park Inn по-прежнему дежурят вооруженные полицейские, однако в официальном заявлении полиции говорится, что ситуация находится под контролем, и угрозы жизни людей нет.

По словам Крейга Милроя, наблюдавшего за инцидентом из соседнего офиса, скорая помощь увезла четырех человек.

"Я видел лежащего на земле человека, африканского происхождения, без обуви. Его держали за бок, не знаю, была ли это ножевая или огнестрельная рана, или что-то еще", - сказал очевидец.

По мнению Милроя, этот человек был одной из жертв нападения, которых увезли медики.