На праздники больная пенсионерка неожиданно оказалась без помощи

Пенсионерка из Нарва-Йыэсуу Лыйве - почти лежачая больная и не в состоянии самостоятельно заботиться о себе. Ей, как может, помогает муж Валентин. Раз в несколько дней им приносит продукты социальный работник, а к Лыйве регулярно приходит медсестра. В квартире завершается ремонт: по заказу городского Социального отдела на выделенные государством деньги строители переоборудуют душевую для использования ее инвалидом. На время ремонта женщину поместили в нарвский дом попечения. В общем, престарелые супруги были окружены заботой, но на праздники система вдруг дала сбой, и они остались вдвоем без помощи, без туалета, душа и стиральной машины.
Все ушли на шашлыки?
В конце прошлой недели Лыйве вернулась домой из нарвского дома попечения, где жила предыдущие недели. Ее супруг Валентин рассказал, что здоровье Лыйве за это время ухудшилось, и теперь она не может, как раньше, вставать на ноги с помощью ходунков. Валентин просил отложить выписку хотя бы на неделю, потому что ремонт еще не завершен, но безуспешно. Понедельник был коротким рабочим днем, а во вторник все снова ушли отдыхать…
Валентин с трудом справлялся с тем, чтобы посадить супругу на специальный туалетный стул. Лыйве за последние дни несколько раз падала. Поднять ее помогали строители, которые делают ремонт в душевой, но вторник и среда были праздничными днями, и пенсионеры остались вдвоем. Валентин рассказал, что совсем выбился из сил, не знал, кого звать на помощь, но нашел объявление в газете “Город” - сиделка из Нарвы Валентина предлагала свои услуги.
Пенсионер готов был даже оплатить сиделке такси из Нарвы, чтобы быстрее получить помощь. Валентина взяла в подмогу свою подругу Татьяну Яскожук, у которой был личный опыт ухода за лежачим больным, и вдвоем женщины отправились в соседний город.
По словам женщин, в квартире они обнаружили, что вода была только в кране на кухне, в унитаз вода не поступала, стиральная машина была отключена. В квартире стоял сильный запах мочи. Татьяна и Валентина переодели пенсионерку, прибрались, забрали мокрое и грязное постельное белье, чтобы постирать дома.
“Мы были в шоке, я первый раз такое видела - в таком состоянии была бабушка”, - рассказала Валентина.
Импровизированное собрание
Татьяна Яскожук фактически устроила скандал, и в пятницу в квартире супругов состоялось целое собрание - здесь встретились руководитель Социального отдела управы Нарва-Йыэсуу Сабина Корнеева, председатель социальной комиссии горсобрания (и, одновременно, председатель данного КТ) Светлана Моисеева, руководитель проектов строительной фирмы Vant Илья Федоров. В это же время пришли социальный работник, медсестра, чуть позже ожидали бригаду сантехников.
Один из работников фирмы Vant, производящей ремонт в душевой, рассказал, что строители не собирались отключать унитаз, но кран, подающий воду в унитаз, был перекрыт. Видимо, кто-то закрыл его по ошибке.
Естественно, во время капремонта все оборудование из душевой нужно было отключить и вынести, отмечает Илья Федоров. Удалось оставить на месте только бойлер. О том, что супругам срочно нужна стиральная машина, строители не знали. Узнав о проблеме со стиркой в четверг, руководитель Социального отдела вызвала сантехников, чтобы временно установить стиральную машину в другом месте.
Помощь на дому есть, но супругам ее уже не хватает
“От горуправы ходит помощница по дому, которая носит продукты, убирает в доме. Но дедушка захотел еще дополнительного помощника, которого нашел по объявлению и вызвал из Нарвы”, - поясняет ситуацию со своей стороны руководитель Социального отдела Сабина Корнеева.
Председатель социальной комиссии Светлана Моисеева говорит, что услуги по ежедневному уходу город действительно не оказывает. Возможно, она появится в будущем, тем более, что мест в домах попечения не хватает. Но в данном случае проблема не в свободных местах - пожилая женщина настаивает на том, что будет жить дома.
Медсестра, ухаживающая за Лыйве, считает, что супруги уже не могут справляться своими силами, Лыйве нужна ежедневная помощь, чтобы мыться, ходить в туалет, укладываться спать. За последние дни женщина упала уже четыре раза, один раз с ней упал и супруг. Но Лыйве всё равно не хочет навсегда переезжать в дом попечения. Супруг ее поддерживает и считает, что с помощью дополнительно нанятой сиделки можно будет справляться и дальше. Светлана Моисеева обещала помочь пенсионерам, если снова окажется, что имеющейся помощи не хватает.