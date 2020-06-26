НАТО: страны Балтии и Польша занимают центральное место в обороне северо-востока Европы

«С точки зрения обороны Северо-Восточной Европы Балтийские страны и Польша являются важным и центральным регионом, и вполне естественно, что свой первый зарубежный визит в новом качестве я совершил именно сюда», - сказал генерал Фолльмер.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии, отметив, что в пятницу состоялась встреча командующего Силами обороны Эстонии, генерал-майора Мартина Херема и генерала Фолльмера. Высокому гостю был представлен обзор деятельности Сил обороны Эстонии, стороны обсудили вопросы региональной безопасности.

«Наши представления и знания об опасностях в северо-восточной части Европы совпадают, мы как и вы рассматриваем безопасность нашего региона как одно неделимое целое. Развивая и усиливая обороноспособность государств, мы должны учитывать и факторы региональной безопасности», - подчеркнул Херем.

«Система создания корпуса резервистов, серия срочных сборов, практикуемых в последние годы, производит впечатление и является эффективной, она свидетельствует о том, что Эстония готова как к обороне своей территории, так и к участию в коллективной обороне. Я благодарю Силы обороны Эстонии за важный вклад в поддержку тактической группы НАТО, за ее вклад в формирование сил быстрого реагиро Resolute Support в Афганистане. Все это демонстрирует готовность Эстонии к участию в коллективной обороне, являющейся одной из основ НАТО», - заявил Фолльмер.

По словам генерала Фолльмера, введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения не сказались на региональной безопасности. «Мы можем гордиться нашими военными. Во время пандемии они оказывали помощь населению наших стран и, что еще важнее — они никуда не ушли, они продолжили проводить учения, хоть и в уменьшенном объеме, однако продолжилась ротация личного состава тактических групп, продолжилась миссия ПВО в странах Балтии, в течение двух последних недель состоялись крупные маневры ВМС Baltops. За время пандемии оборона Европы ни на миг не ослабла и не оказалась под угрозой».

Генерал Фолльмер вступил в должность командующего штаба Объединенных силам НАТО в Брюнсюме 22 апреля этого года. Визит в страны Балтии и в Польшу стал первым его официальным визитом в новой должности в страны- члены альянса.