Полиция получила видеозапись стрельбы из машины, устроившей аварию на Лаагна-теэ

О поведении водителя, спровоцировавшего аварию на Лаагна-теэ, полиция получила сообщения и видео с регистраторов задним числом, но не до происшествия, отметил пыхьяский префект Кристиан Яани в передаче Nädala tegija на радио Kuku. Для производства это важно, но не для предотвращения произошедшего, пишет Postimees.
По словам Яани, число пьяных водителей не так уж мало. Исследования показали, что на дорогах Эстонии постоянно находится примерно 3000 водителей, употребивших алкоголь.
У некоторых людей достаточно здравого смысла и знания социальных норм, чтобы не нарушать закон. Многим людям необходимо одно нарушение, одно вмешательство или предупреждение, и они исправляют свое поведение. А есть те, кому нужно десять трупов, и, возможно, тогда они задумаются, сказал Яани.
Полиция поставила перед собой цель не только заниматься конкретными нарушениями, но и рассматривать дела в целом и думать о том, что следует изменить, чтобы лучше помогать людям. При этом помогать как жертвам, так и тем, кто применяет насилие в близких отношениях, и нарушителям правил дорожного движения.
Говоря об аварии в Таллинне на Лаагна-теэ, Яани отметил, что полученные задним числом видео с регистраторов и сообщения характеризуют поведение находившегося за рулем Исы Халилова. Для проведения следствия это важный и заслуживающий благодарности материал. Например, в полицию прислали видео, где с заднего сидения того же автомобиля, вероятно, тот же самый человек стреляет из предмета, выглядящего как оружие. Раньше это видео распространялось в закрытых группах в социальных сетях. Однако совесть просыпается только когда что-то уже случилось, и наводки полиции присылают задним числом, отметил Яани.
«Любые наводки и записи с регистраторов [о нарушениях закона] приветствуются. Самое меньшее, что мы можем сделать, - это связаться и сообщить, что вас заметили», - сказал Яани. Далее уже нужно оценивать, перерастет ли произошедшее в проступок или в уголовное дело.
«Сама машина ничего не делает. Кто-то должен быть за рулем», - ответил Яани на вопрос, имеет ли полиция право отнимать у владельца автомобиль, несколько раз ставший участником инцидента. Яани добавил, что автомобиль, за рулем которого находился Халилов, ранее под управлением разных водителей действительно был в поле зрения полиции. По факту нарушений начаты производства о проступках, решения о возможных наказаниях будут вынесены в июле. Полиция имеет право конфисковывать транспортные средства, и это делалось ранее.