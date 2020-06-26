Полиция получила видеозапись стрельбы из машины, устроившей аварию на Лаагна-теэ

По словам Яани, число пьяных водителей не так уж мало. Исследования показали, что на дорогах Эстонии постоянно находится примерно 3000 водителей, употребивших алкоголь.

У некоторых людей достаточно здравого смысла и знания социальных норм, чтобы не нарушать закон. Многим людям необходимо одно нарушение, одно вмешательство или предупреждение, и они исправляют свое поведение. А есть те, кому нужно десять трупов, и, возможно, тогда они задумаются, сказал Яани.

Полиция поставила перед собой цель не только заниматься конкретными нарушениями, но и рассматривать дела в целом и думать о том, что следует изменить, чтобы лучше помогать людям. При этом помогать как жертвам, так и тем, кто применяет насилие в близких отношениях, и нарушителям правил дорожного движения.

Говоря об аварии в Таллинне на Лаагна-теэ, Яани отметил, что полученные задним числом видео с регистраторов и сообщения характеризуют поведение находившегося за рулем Исы Халилова. Для проведения следствия это важный и заслуживающий благодарности материал. Например, в полицию прислали видео, где с заднего сидения того же автомобиля, вероятно, тот же самый человек стреляет из предмета, выглядящего как оружие. Раньше это видео распространялось в закрытых группах в социальных сетях. Однако совесть просыпается только когда что-то уже случилось, и наводки полиции присылают задним числом, отметил Яани.

«Любые наводки и записи с регистраторов [о нарушениях закона] приветствуются. Самое меньшее, что мы можем сделать, - это связаться и сообщить, что вас заметили», - сказал Яани. Далее уже нужно оценивать, перерастет ли произошедшее в проступок или в уголовное дело.