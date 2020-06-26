ЕС готовит ответ на санкции США против "Северного потока-2"

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп ввел санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. В ответе Борреля на запрос евродепутата от 25 июня указывается, что санкции против действий, разрешенных законодательством ЕС, неприемлемы и нарушают международное право. По его словам, Брюссель ведет очень откровенный диалог с администрацией и Конгрессом США.

Вместе с тем, Еврокомиссия "готовится принять усиленный санкционный механизм, который повысит устойчивость Европы по отношению к введенным третьими странами экстерриториальным санкциям", подчеркивается в документе. По словам Эрика Мамера, подробностей пока раскрыть нельзя.

Трамп уже годами подвергает критике "Северный поток - 2", обвиняя Германию в том, что она позволяет себе военную защиту от России, но в то же время обеспечивает Москву высокими доходами от экспорта газа.