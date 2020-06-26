Популярное место для купания станет частной собственностью

Озеро Сельяметса вместе с прилегающим к нему перелеском решили продать в начале июня. Начальная цена территории размером в 11,38 гектаров составила 25 040 евро. Аукцион должен был сначала закончиться в 10, однако в последние минуты интерес к озеру так подскочил, что аукцион кончился позднее. Было семеро участников и озеро Сельяметса приобрели за 61 050 евро. Личность покупателя порталу Pärnu Postimees не раскрыли.

По словам руководителя отдела управления государственными землями Департамента сельского хозяйства Тийны Вооро, главной причиной продажи озера было то, что ни город Пярну и Центр управления государственными лесами Центр управления государственными лесами Эстонии (RMK) не захотели взять территорию под свое управление. "Как землевладелец государство постоянно несло расходы на содержание этого объекта недвижимости, потому что, к сожалению, люди, которые используют его в качестве места для купания, не заботятся об экологии, и там постоянно накапливаются различные отходы", - пояснила Вооро.

В позапрошлом году Pärnu Postimees писал на эту тему, что хотя самоуправление заказало уборку этой территории, нет такой обязанность содержать озеро в порядке. Таким образом, ни самоуправление, ни государство не захотели нести ответственность за содержание окрестностей озера.

Во-вторых, по словам Вооро, одним из принципов управления государственными активами является то, что имущество, которое не нужно государству, подлежит отчуждению. Она добавил, что старый карьер Сельяметса не является необходимым для осуществления государственной власти или выполнения других государственных задач.