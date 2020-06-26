МИД Эстонии обновил для туристов список стран, после приезда из которых нужна самоизоляция

Со следующей недели требование соблюдать самоизоляцию не будет распространяться на людей, прибывших из Австрии, Бельгии, Испании, Нидерландов, Хорватии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, с Кипра, из Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, с Мальты, из Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии, если непосредственно перед приездом в Эстонию они находились в этих странах в течение 14 дней. Для прибывших из остальных стран мира по-прежнему обязательна самоизоляция.

Информация о государствах и требованиях к прибывших из них доступна на сайте МИД по адресу.