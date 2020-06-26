Судебная зарисовка подростка, сбросившего ребенка со смотровой площадки музея Тейт Модерн в Лондоне. ФОТО: Elizabeth Cook/PA

Британский подросток, сбросивший в августе прошлого года шестилетнего мальчика со смотровой площадки лондонского музея Тейт Модерн, приговорен к 15 годам тюремного заключения.

Пострадавший перенес сильное внутричерепное кровоизлияние и получил серьезные травмы.

Джонти Брейвери, которому уже после этих событий исполнилось 18 лет, объяснил суду свои действия желанием прославиться.

Как заявила при оглашении приговора судья Мора Макгоуан, Брейвери замышлял убийство и почти реализовал свой умысел.

"Этот маленький мальчик получил травмы, которые навсегда изменили его жизнь", - сказала судья, обращаясь к подсудимому.

"Вы поднялись на смотровую площадку, осмотрелись, увидели жертву и его семью, подошли к мальчику и перебросили его через перила. Невозможно даже представить страх, который он испытал, и ужас его родителей", - добавила судья.

"То, что вы совершили в день этого преступления, доказывает, что вы представляете серьезную угрозу для общества. Вы спланировали это и было видно, что вы наслаждаетесь своей дурной славой", - подчеркнула она.

На суде рассказали, как 4 августа Брейвери поднялся на балкон Тейт Модерн и, как показало видеонаблюдение, начал подходить к маленьким детям.

Пострадавший, приехавший в Лондон из Франции, отбежал от родителей в сторону Брейвери, следует из еще одной видеозаписи.

Прокурор Деанна Хир заявила: "Обвиняемый подхватил его и без колебаний понес его прямо к краю смотровой площадки и бросил через перила".

Пострадавший выжил после падения с высоты 30 м, но перенес сильное внутричерепное кровоизлияние и получил множественные переломы. Сейчас он передвигается в кресле-каталке.

В сентябре его перевезли во французскую больницу. Как сообщается, ему понадобится круглосуточное наблюдение по крайней мере до 2022 года.

Адвокат обвиняемого Пиппа Макатасни заявила, что в момент нападения Брейвери находился на попечении муниципалитета Хаммерсмита и Фулхэма.

На суде стало известно, что Брейвери времена бросался на соцработников, но, несмотря на это, ему разрешалось покидать дом на период до четырех часов.

Адвокат также упомянула запись, полученную Би-би-си, на которой сообщается, что Брейвери рассказал соцработникам о намерении кого-нибудь убить за год до происшествия.

Также, по ее словам, в письмах его родителей говорится, что у Брейвери был диагностирован аутизм и что родители его всегда любили.

"Оба родителя стремились улучшить условия его жизни. Они обезопасили и поддерживали обстановку, в которой находился их сын", - сказала она.

"У них не было повода подозревать, что их сын совершит столь страшное преступление. Люди, отвечавшие за него, не передали содержание шокирующих записей, оказавшихся пророческими, о которых стало известно из СМИ", - добавила она.

В феврале родители пострадавшего мальчика заявили суду, что действия Брейвери не поддаются описанию.

"Не описать словами ужас и страх, которые мы испытали из-за его действий", - заявили родители ребенка.

"Наш сын спустя шесть месяцев после происшествия по-прежнему спрашивает, почему он до сих пор в больнице, - добавили они. - Разве не будет теперь ему каждый встречный казаться потенциальным злодеем, способным причинить неимоверную боль и страдания?".