Банк Эстонии: банки должны больше инвестировать в борьбу с отмыванием денег

«Вызывает сожаление, что, несмотря на предпринимаемые в последние годы банками в Эстонии усилия, на их старания системно подходить к предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, результаты все еще слабые. Отмыванию денег в Эстонии места быть не должно», - подчеркнула в переданном BNS пресс-релизе вице-президент Банка Эстонии Майве Руте.

По ее словам, сделанное Фининспекцией предписание и решение о наложении штрафа не скажутся на услугах банка SEB по кредитованию и вкладам, поскольку капитализация банка достаточно высока, он рентабелен и обеспечен ликвидностью.

В качестве позитивного аспекта Руте выделила то обстоятельство, что финансовый рынок Эстонии в целом остается сильным и дееспособным. Сбережения из-за пределов еврозоны в банках в Эстонии составляют всего один процент от общей суммы вкладов.

«В то же время, банки должны прикладывать больше усилий, больше инвестировать в технологии, позволяющие им лучше и быстрее выявлять факты отмывания денег, а также гарантировать, что в ходе предотвращения отмывания денег не пострадают вклады честных клиентов. Для этого следует больше инвестировать прежде всего в инфотехнологические смарт-решения, а для этого финансовое положение банков в Эстонии достаточно хорошее», - добавила Руте.

Весной Еврокомиссия инициировала в отношении Эстонии производство по вопросу о нарушении сроков принятия четвертой и пятой Европейской директивы по борьбе с отмыванием денег. В связи с этим, считает центробанк, критически важно, что Рийгикогу 17 июня утвердил поправки в эстонском законодательстве, предусмотренные этими двумя директивами.

Финансовая инспекция (FI) выявила в работе банка SEB Pank недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и оштрафовала банк за четыре упущения на один миллион евро.

В ходе процедуры надзора FI обнаружила недостатки в сборе данных о клиентах и в определении фактических бенефициаров в банке. Были также недостатки в переданных в бюро по борьбе с отмыванием денег сообщениях подозрениях по отмыванию денег.