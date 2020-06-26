Суд в Москве приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку по так называемому делу "Седьмой студии". ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Суд в Москве приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку по так называемому делу "Седьмой студии". Серебренников и еще два обвиняемых признаны виновными в мошенничестве. Сам режиссер с приговором не согласен и намерен добиваться оправдания.

Русская служба Би-би-си собрала реакцию на приговор со стороны коллег режиссера, политологов и общественных деятелей.

Татьяна Становая, руководитель проекта Rpolitik (в комментарии Би-би-си)

Я предлагаю начать не с отношения власти и общества, а с того что происходит внутри власти. Там не было единого мнения. Есть инициатива ФСБ, есть другие элиты, часто конфликтующие, но которых объединяет желание нарисовать красные линии для подобных инициатив ФСБ. Серебренников - не внесистемная оппозиция, а все-таки часть элиты. И сам процесс вызывал и опасения, и раздражение у части элиты.

Что касается привязки ко времени - конечно, сейчас не самое удачное время для подобных процессов. Реальный срок во время голосования [по поправкам в Конституцию] - это был бы раскол элит. Но и вне голосования я не думаю, что было бы больше шансов на реальный срок. Мы видели, что доказательная база была очень маленькая, и посадить его было мало оснований - так, чтобы элита поверила в это.

Единственное, что я бы отметила - мотивировочная часть приговора повторяет часть позиции обвинения. Решение суда - это сумма двух векторов. Оно учитывает и мнение ФСБ, и мнение гражданской части элиты - а я подчеркиваю, что это не единый фронт, это конгломерат игроков, которые не хотят, чтобы ФСБ занималось такими делами. Это не победа, это компромисс, который отчасти ущемляет обе стороны.

Александр Калягин, художественный руководитель театра Et Cetera (в комментарии Би-би-си)

Я же не юрист. Меня с одной стороны, радует, что есть возможность апелляции, обжалования, ну а в принципе решение - ну хоть так.

Я считаю, вообще весь этот процесс непонятный с моей точки зрения. Но бог с ним, даже если что-то произошло, то сама громкость этого процесса и то, как он выстраивался, как он подавался - у меня масса вопросов к нему, вот и все.

Евгений Каменькович, художественный руководитель "Мастерской Петра Фоменко"

Слава богу, что все остались на свободе. Но мне казалось, что Серебренникову за то, что за такой короткий срок он смог создать "Платформу" и "Гоголь-центр", ставшие местом притяжения всех, кто любит театр, надо дать премию, а не устраивать над ним судилище. И слова "махинации", "преступная группа" - это какой-то абсурд. Художник уровня Кирилла Серебренникова может заниматься только творчеством.

(Цитата по РИА Новости)

Ксения Собчак, журналист, экс-кандидат в президенты

Как бы отогнать от себя мысли о прямой связи подобного "милосердия" и грядущего голосования по поправкам [в Конституцию].

(Цитата по телеграм-каналу)

Карен Шахназаров, режиссер

Я считаю, что приговор очень разумный, что это условный срок, а значит Серебренников будет на свободе и сможет заниматься творческой деятельностью. Это решение правильное и гуманное

Многое из того, что было в этом деле, связано с тем, что система господдержки несовершенна сама по себе. Строго говоря, ничего не подсчитывается, смета не предоставляется. Это тот случай, когда надо серьезно заняться всей системой господдержки, как она проходит, чтобы эти моменты исключить.

(Цитата по Интерфаксу)

Екатерина Винокурова, член Совета по правам человека при президенте, журналист RT

Внимание, риторический вопрос. Если вот наказание - условка, а Софье [Апфельбаум, которую признали виновной не в мошенничестве, а в халатности] так и вовсе штраф, зачем было людей (кроме Серебренникова) мучить в СИЗО, как убийц каких-то, когда их под домашний вырывали буквально с боем? Зачем были нужны все эти издевательства до приговора?

Лия Ахеджакова, актриса

Вы не представляете, что было проделано, у кого в ногах валялись те, кто хотели им помочь. (Было собрано) 5 тысяч подписей, обращались и нобелевские лауреаты, и лауреаты "Оскара".

Совершенно потрясающая "Платформа" была создана, там было искусство XXI века - за это их судить и говорить, что они брали деньги? Конечно, надо обжаловать этот условный срок, три года мучают людей.

(Цитата по РИА Новости)

Сергей Пархоменко, журналист

В приговоре по театральному делу есть еще одна фраза, на которую почему-то почти никто не обращает внимания. С Серебренникова, Итина и Малобродского взыскать 128 миллионов рублей. Это почти два миллиона долларов.

Они должны будут заплатить эти деньги, несмотря на то, что по ходу судебного процесса было установлено: "Седьмая студия" реализовала театральных проектов на существенно большую сумму, чем была получена в виде субсидии от государства. Вторая экспертиза по делу (в августе 2019) установила, что Серебренников и его коллеги потратили на проект 216 миллионов рублей, тогда как рыночная стоимость проекта составляет 260 миллионов рублей без учета налогов.

И все равно - они должны будут где-то взять и заплатить эти два миллиона долларов неизвестно за что.

Катерина Гордеева, журналист

Кирилл Серебренников и Юрий Итин получили сегодня по три года условно и штрафы, Алексей Малобродский - два года условно, штраф. Им троим ещё надо вернуть минкульту 128 млн "ущерба".

Софье Апфельбаум назначили штраф, но освободили от него в связи с истечением срока давности.

Я счастлива, что эти не виноватые в инкриминируемых им преступлениях люди сейчас поедут домой, будут спать в своих кроватях, обнимать любимых, детей и родителей.

Но все это не отменяет того факта, что #театральноедело - это позор, ложь и фальсификация, отнявшая у кучи людей дни, месяцы и годы жизни. А у мамы Кирилла - жизнь.

Мы так и не знаем, зачем и кому было нужно это дело, не знаем заказчиков, по воле которых все это стало возможным, длилось. Но я хочу верить, что однажды узнаем. Правда стоит того, чтобы за неё бороться.

Спасибо всем, кто поддерживал, не опускал руки и верил.

Павел Лунгин, режиссер

С одной стороны, хорошо, что Кириллу не надо сидеть, что не будет унижения, автозака, СИЗО и так далее. Но вообще, то, что суд признал его организатором банды, преступного сообщества, то, что они все виноваты, - это, конечно, совершенно возмутительно потому, что эта банда не деньги воровала, а спектакли ставила.

Если бы они получили реальные сроки, что я считаю недопустимым, видимо, начался бы какой-то новый период. Но нам дали всем отсрочку, новый период не начался, будем жить и дальше, как раньше.