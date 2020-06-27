Microsoft закрывает все свои оффлайн-магазины

Корпорация Microsoft приняла решение о закрытии своих оффлайн магазинов и переходе на новую стратегию розничной торговли, сообщается на сайте компании.
За последнее время выросли онлайн-продажи из-за перехода компании на цифровые предложения, указано в сообщении. При этом все сотрудники, ранее занятые в розничной торговле в физических магазинах, продолжат работать в офисах или дистанционно.
В марте текущего года физические магазины Microsoft приостановили работу из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции.
Microsoft оперирует 83 магазинами, после их закрытия все продажи будут проводиться в онлайн-режиме.
Компания сохранит присутствие только в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Редмонде. где находится штаб-квартира корпорации. В этих городах магазины будут переименованы в «центры приобретения опыта».